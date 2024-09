Koleje Śląskie ujednolicają taryfę

Nowa taryfa Kolei Śląskich wejdzie w życie 1 października. Ceny biletów zostaną ujednolicone z obowiązującymi u innych przewoźników kolejowych.

Nadal przez internet i w biletomatach będzie je można kupować ze zniżką. Ceny popularnych połączeń – na lotnisko i do Krakowa – pozostają bez zmian. Zmiany w taryfie przewozów Kolei Śląskich są efektem ujednolicania cen z innymi regionalnymi przewoźnikami kolejowymi – Polregio, Kolejami Dolnośląskimi, Kolejami Wielkopolskimi czy Kolejami Łódzkimi.

Taniej na wybranych odcinkach

Nowy cennik przewozów będzie obowiązywał od 1 października. Dla pasażerów dojeżdżających do pracy czy szkoły na dystansie 11-15 km nowa taryfa oznacza oszczędności.

Za bilet w jedną stronę na odcinkach z Katowic do Mikołowa, z Wodzisławia Śląskiego do Rybnika, z Czechowic Dziedzic do Bielska-Białej czy z Wisły do Ustronia pasażerowie zapłacą 7,80 zł, zamiast 8,40 zł – tłumaczy Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Wspólny bilet bez zmian

Bez zmian pozostaną ceny biletów okresowych w ramach Taryfy Max Bilet. To tzw. wspólny bilet Kolei Śląskich, Polregio i Zarządu Transportu Metropolitalnego ważny na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest on dostępny w kilku odmianach – od biletu ważnego na terenie jednego miasta po bilet sieciowy. Dzięki niemu można poruszać się różnymi pojazdami komunikacji zbiorowej: tramwajem, trolejbusem, autobusem lub pociągiem.

Nie zmienią się także ceny biletów na promowanych przez Koleje Śląskie trasach – m.in. połączenie z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Airport (Taryfa Lotniskowa) oraz połączenia do Krakowa.

Ujednolicenie taryfy

Z nową taryfą Kolei Śląskich muszą zapoznać się podróżujący na dłuższych trasach i korzystający z biletów okresowych.

Zrównanie kosztu biletów Kolei Śląskich z innymi przewoźnikami wiąże się tu z podniesieniem ceny biletów jednorazowych i okresowych średnio o kilkanaście procent – podaje rzecznik Kolei Śląskich.

Od 1 października pasażer jadący z Częstochowy do Katowic zapłaci 27,50 zł za bilet jednorazowy w jedną stronę. Dziś ten sam bilet kosztuje 24,15 zł. Z kolei koszt biletu z Tychów do stolicy województwa wzrośnie o 2,20 zł. Ceny, które od 1 października wprowadzą Koleje Śląskie, już od dawna obowiązują w Polregio. Przykładem może być trasa z Raciborza do Nędzy, na której kursują pociągi obu przewoźników. Dziś bilet w Kolejach Śląskich na to połączenie kosztuje 6,30 zł. Za tydzień pasażerowie zapłacą tyle samo, co obecnie w Polregio, czyli 6,60 zł.

Identyczne stawki za kilometr stosują też inni regionalni przewoźnicy: Koleje Łódzkie, Koleje Dolnośląskie czy Koleje Wielkopolskie.

Bilety online i w biletomatach ze zniżką

Warto pamiętać, że korzystając z aplikacji mobilnych i biletomatów, można kupić bilety Kolei Śląskich taniej o około 10 proc. Bilety ze zniżką można kupić́ w internetowym systemie sprzedaży przewoźnika e-KŚ oraz w aplikacjachi na stronach partnerów, z którymi współpracują̨ Koleje Śląskie: e-Podróżnik, SkyCash, mPay, BILKOM i KOLEO.

