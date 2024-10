Koleje Śląskie: Do szkoły i na uczelnię ze zniżką, ale tylko z oryginalną legitymacją

Na uczniów i studentów podróżujących pociągami Kolei Śląskich czekają ulgi ustawowe oraz dedykowane zniżki. Aby skorzystać z tańszych biletów trzeba miećze sobą ważną legitymację szkolną lub studencką. Zgodnie z ustawą, legitymacji nie można zastąpić zaświadczeniem z uczelni czy zdjęciem legitymacji w telefonie – a z takimi sytuacjami spotykają się drużyny konduktorskie Kolei Śląskich.

Ulgi na bilety kolejowe przysługujące uczniom i studentom reguluje ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z ustawą, studenci do ukończenia 26. roku życia mogą skorzystać z 51-proc. ulgi na zakup biletu. Dlauczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych bilety jednorazowe są tańsze o 37 proc., a miesięczne o 49 proc. Warunkiem korzystania z tańszych biletów jest jednak posiadanie podczas przejazdu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Wrzesień i październik to miesiące, w których otrzymujemy więcej zgłoszeń i reklamacji od podróżnych, którzy dziwią się, że zaświadczenie o statusie studenta lub zdjęcie legitymacji w telefonie nie wystarczą do ulgowego przejazdu – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Pasażerowi, który w trakcie kontroli nie posiada dokumentu uprawniającego do ulgi, kierownik pociągu lub członek drużyny konduktorskiej proponuje opłatę dodatkową w wysokości 60 zł i zakup biletu w regularnej cenie. Odmowa kończy się wezwaniem do zapłaty na kwotę 240 zł.

Wystawienie wezwań do zapłaty na taką kwotę to ostateczność. Zawsze staramy się wybrać najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie – podkreśla rzecznik prasowy Kolei Śląskich i dodaje, że we wrześniu wystawiono tylko trzy takie wezwania, a od początku roku – 20.