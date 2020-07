Kobieta opiekowała się dzieckiem mając 2,5 promila. Policję zawiadomił mieszkaniec

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci umieścili w izbie wytrzeźwień kobietę, która kompletnie pijana „opiekowała się” swoim 2-letnim dzieckiem. O tym, że nietrzeźwa kobieta ma pod opieką malucha, zawiadomił policjantów mieszkaniec miasta. Uznał, że w takim stanie nie może ona zapewnić mu bezpieczeństwa.

To kolejny przykład na to, że skończyło się społeczne przyzwolenie na przestępstwa towarzyszące nadużywaniu alkoholu. Coraz częściej mieszkańcy miasta ostro reagują na próby kierowania pojazdami „na podwójnym gazie” lub sprawowania opieki nad dziećmi przez nietrzeźwych opiekunów. Tym razem tuż po godz 21.00 jeden z mieszkańców poinformował, że w jednym z lokali gastronomicznych widział pijana kobietę z malutkim dzieckiem. Kiedy policjanci dotarli we wskazane miejsce, kobiety tam już nie zastali, jednak dzięki przekazanemu im dokładnemu opisowi, szybko odnaleźli ją zaledwie dwie przecznice dalej.

Okazało się, że podejrzenia zgłaszającego były słuszne-kobieta w wydychanym powietrzu miała prawie 2.5 promila alkoholu. Policjanci szybko ustalili miejsce przebywania ojca dziecka, jednak on również nie był w stanie przejąć opieki nad maluchem– w wydychanym przez niego powietrzu było ponad 2 promile. 2-letnie dziecko trafiło pod opiekę rodziny zastępczej, a o dalszym losie jego rodziców zadecyduje teraz Prokurator i Sąd rodzinny.