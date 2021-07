Jak się zachować gdy zaatakuje pies?

To już kolejny tydzień wakacji. Zadbajmy o to, aby były bezpieczne. Dzisiaj Policja zaprasza do zapoznania się z poradami dotyczącymi zachowania się w kontaktach z agresywnym psem.

Jak zachować się w przypadku ataku psa?

Pamiętaj, że każdy pies może ugryźć. Wydaje Ci się, że te ostrzeżenia są zupełnie niewinne, od ziewania do agresji jest długa droga, a psa znasz doskonale i jeszcze nigdy się na nim nie zawiodłeś? Błąd: każdy pies może ugryźć. Naucz się zapobiegać incydentom, które mogą wywołać agresję psa. Dlatego nie bagatelizuj nawet takich „niewinnych” oznak psiego niezadowolenia, nie prowokuj, niezależnie od tego, czy te sygnały wysyła Twój, czy obcy pies. A już na pewno nigdy nie igraj z psem, który sygnalizuje, że jest gotowy do ataku. Jak to się objawia?

Gdy wejdziesz na psi teren, przekroczysz granicę w sposób, który dla psa jest nieakceptowalny, zaobserwujesz, że pies napina mięśnie. Nagle zastyga w miejscu. To właśnie znaczy, że jest gotów zarówno do obrony jak i ataku.

Kolejne sygnały ostrzegawcze to:

uszy nastawione do tyłu, gdy pies chce się bronić;

skupiony na Tobie wzrok;

nos zmarszczony;

wargi podniesione;

widoczne zęby;

kąciki warg wysunięte do przodu;

łapy sztywne;

tułów podniesiony lekko do przodu;

uniesiony ogon;

zjeżony włos na grzbiecie i ogonie;

warczenie i szczekanie to bardzo wyraźne hasło „nie zbliżaj się”.

Pamiętaj!

Dopóki pies nie ruszy do ataku, zawsze możesz się wycofać. Uspokajaj psa gestami, nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, nie patrz na psa, stań do niego bokiem i powoli się wycofaj. Nie okazuj strachu, bądź obojętny, nie uzewnętrzniaj swoich emocji. Doprowadź do tego, aby pies, widząc Twoją obojętność i brak wrogości, stracił zainteresowanie atakiem.

Nie podchodź bez pozwolenia właściciela do obcego psa.

Gdy je, leży na swoim legowisku, w budzie lub czeka przed sklepem – zostaw go w spokoju.

Nie zbliżaj się do psów biegających bez opieki.

Unikaj psów w grupie.

Uważaj, aby nie przestraszyć psa, nie zaskakuj go. Pies może źle odczytać Twoje intencje.

Gdy pies jest agresywny: