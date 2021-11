Historyczny awans juniorów młodszych piłkarskiego Zagłębia do Centralnej Ligi Juniorów

Rywalem sosnowiczan w walce o awans do CLJ U-17 była ekipa Lechii Zielona Góra. Pierwszy mecz zakończył się wygraną rywali 2:1. W rewanżu Zagłębie odrobiło straty z nawiązką, pokonało Lechię 5:1!

– Dziękuję zespołowi, trenerom i kibicom, którzy wspaniale nas dopingowali – mówił po ostatnim gwizdku sędziego Igor Dziedzic.

Wygrana młodych piłkarzy z Sosnowca

Kapitan sosnowiczan zasłużył na słowa pochwały, był nie tylko motorem napędowym drużyny, ale też jej przywódcą nie tylko na boisku. To on dokończył dzieła, wykorzystując bezbłędnie rzut karny w 87 minucie, podyktowany po faulu na nim. W tym momencie losy dwumeczu były już przesądzone, Lechia znalazła się na kolanach. Co prawda goście mieli jeszcze w doliczonym czasie jedenastkę, ale Szymon Osiński trafił w słupek.

Wspomniany Dziedzic miał na koncie dwa trafienia, oprócz rzutu karnego popisał się jeszcze pewnym uderzeniem do siatki w 25 minucie. Dodajmy, że rewanżowe spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia młodych Zagłębiaków, albowiem już w 15 sekundzie bramkarza gości zaskoczył Szymon Celej. Precyzyjnym prostopadłym podaniem popisał się wówczas Antek Kulawiak, który walczył nie tylko z rywalami, ale także bólem... Wcześniejsza kontuzja ostatecznie zmusiła Antka do rezygnacji po pierwszych 45 minutach, a zastępujący go Filip Łagan popisał się w 78 minucie idealnym strzałem w róg, który wyprowadził Zagłębie na 4:1.

– Może to będzie czarny koń? – zastanawiał się w przerwie trener Łukasz Nadolny, pytany o to, kto to jest Łagan. Odpowiedź przyszła we wspomnianej 78 minucie.

A po końcowym gwizdku była szalona radość naszych zawodników i... radosne śpiewy w szatni.

– Strzeliliśmy piękne bramki, byliśmy piłkarsko lepszym zespołem. Pierwszy mecz w Zielonej Górze wprowadził nerwowość, ale wszystko skończyło się po naszej myśli. Chcieliśmy szybko strzelić bramkę, mieć przewagę w grze, ale musieliśmy uważać na Lechię. Wszystko mogło się bowiem zdarzyć. Bardzo chcieliśmy wygrać i awansować do CLJ-ki i t było widać na boisku. Cieszymy się, ze teraz będziemy mogli rywalizować z najlepszymi zespołami w Centralnej Lidze Juniorów – powiedział nam po meczu Łukasz Nadolny, który wspólnie z Adrianem Kaczkowskim prowadzi zespół.

Zagłębie Sosnowiec U-17 – Lechia Zielona Góra U-17 5:1 (3:1)

1:0 Szymon Celej, 1 minuta

2:0 Łukasz Uchnast, 20 minuta

3:0 Igor Dziedzic, 25 minuta

3:1 Kacper Grzegorczyk, 44 minuta

4:1 Filip Łagan, 78 minuta

5:1 Igor Dziedzic, 87 minuta (rzut karny)

Zagłębie U-17: Siuta – Tomala (85’ Krypciak), Piątek, Klimczyk, Sraga – Dziedzic (88’ Moroń), Gacal, Lis (89’ Paszczela), Uchnast (88’ Sałapatek), Celej (79’ Zawojski) – Kulawiak (46’ Łagan).