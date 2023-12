Historyczna wygrana MB Zagłębie. Sosnowieckie koszykarki awansowały do fazy pucharowej / fot. UM Sosnowiec

MB Zagłębie pokonało w ostatnim meczu fazy grupowej hiszpański Lointek Gernika Bizkaia 70:69 i zapewniło sobie awans do fazy pucharowej EuroCup. To pierwsza, historyczna wygrana koszykarek z Sosnowca w europejskich zmaganiach.

Trzy poprzednie mecze Zagłębia, które w tym sezonie rozgrywa debiutancki sezon na parkietach ekstraklasy, zakończyły się przegranymi, ale w każdym ze spotkań nasze zawodniczki próbowały nawiązać walkę z bardziej doświadczonymi rywalkami. W meczu z Hiszpankami we własnej hali sosnowiczanki zagrały bez kompleksów i od początku dotrzymywały kroku rywalkom, głównie dzięki postawie Zoe Wadoux oraz Martynie Jasiulewicz. Do przerwy prowadziły Hiszpanki 38:31.

Trzecia kwarta dla sosnowiczanek, które odrobiły straty, a w 25 minucie wyszły na prowadzenie 48:47. Do końca tej części meczu trwała wyrównana walka, a wynik oscylował wokół remisu. Początek czwartej kwarty to popis Batabe Zempare, która zdobył osiem punktów z rzędu, a seria sosnowiczanek wyniosła 11:0. Na nieco ponad trzy minuty przed końcem miejscowe prowadziły 68:57 i wydawało się, że to już koniec emocji w tym meczu, ale sosnowiczanki roztrwoniły przewagę. Na dwie sekundy przed końcem meczu Britney Jones sfaulowała rywalkę przy próbie rzutu za trzy punkty przy wyniku 70:67. Laia Flores trafiła jednak tylko dwa z trzech wolnych i pierwsza, historyczna wygrana w europejskich pucharach stała się faktem.

Wygrana nad rywalem z Hiszpanii przy korzystnych wynikach w pozostałych grupach sprawiło, że nasz zespół znalazł się wśród ośmiu drużyn z najlepszym bilansem spośród ekip, które uplasowały się na trzecim miejscu. Przypomnijmy, że rywalem MB Zagłębie miał być również izraelski Ramat Hasharon, jednak z powodu działań wojennych w tym kraju zespół wycofał się z rywalizacji, a tym samym w grupach, w których rywalizowały cztery zespoły wyniki osiągnięte w starciach z drużynami, które zajęło ostatnie miejsca, nie były brane pod uwagę. Ekipa z Sosnowca czeka teraz na rywala w 1/16 finału rozgrywek. Mecze w tej fazie zaplanowano na 14 i 21 grudnia.

– To wielki dzień dla sosnowieckiej koszykówki, sosnowieckiego sportu. Dziewczyny dokonały wielkiej sztuki i należą im się brawa. Tak naprawdę stawiamy pierwsze kroki w Europie, z meczu na mecz idzie nam coraz lepiej – nie krył dumy prezes klubu Marek Lesiak.

Sosnowiczanki grają dalej w EuroCup, ale warto wspomnieć o kapitalnej passie w lidze. Po wyjazdowej wygranej nad mistrzem Polski z Lublina MB Zagłębie z sześcioma wygranymi przy jednej porażce lideruje w OrlenBasket Lidze Kobiet. Kolejny mecz w Arenie Sosnowiec już 2 grudnia o godz. 14.00. Rywalem Ślęza Wrocław.

MB Zagłębie Sosnowiec – Lointek Gernika Bizkaia 70:69 (16:21, 15:17, 23:15, 16:16)

Zagłębie: Wadoux 20 (3×3), Zempare 15 (3×3), Urbaniak-Dornstauder 12 (10 zb), Marciniak 6 (10 zb), Jones (10 as) oraz Jasiulewicz 17 (3×3), Wojtala , Czyżewska.