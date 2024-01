Gospodarcze Otwarcie Roku w sosnowieckim Egzotarium

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z Miastem Sosnowiec zapraszają na pierwsze w tym roku wydarzenie – Gospodarcze Otwarcie Roku połączone z otwartym spotkaniem Firm Członkowskich, które odbędzie się 22 stycznia br. w Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu.

Spotkanie gospodarcze w Egzotarium

Rok 2024 to kolejny rok ogromnych wyzwań. Ostatnie lata pokazywały, że gospodarką wstrząsają zdarzenia niespodziewane. To będzie z pewnością rok kontynuacji wielu rozpoczętych konfliktów. Ich dalsze losy będą oddziaływać na koniunkturę. Czeka nas również wiele wydarzeń istotnych dla polskiej i światowej gospodarki – między innymi wybory samorządowe w Polsce, a także wybory prezydenckie w USA. Na to wszystko nałoży się coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Co przyniosą kolejne lata? Czego możemy się spodziewać w 2024 roku? O tym i o innych czynnikach porozmawiamy podczas spotkania.

– Wydarzenie będzie jednocześnie Spotkaniem Firm Członkowskich RIG w Katowicach w otwartej formule i okazją do networkingu przy poczęstunku. Podczas spotkania powitamy nowe Firmy Członkowskie Izby. Na spotkanie zapraszamy Firmy Członkowskie i Partnerów naszej Izby, a także tych przedsiębiorców, którzy chcieliby poznać naszą organizację i rozważają członkostwo – podkreślają przedstawiciele RIG w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 116. Nowo otwarte Egzotarium to imponujący obiekt, który powstał w miejscu dawnego niewielkiego Egzotarium o kilkudziesięcioletniej tradycji. Wewnątrz znajdziemy trzy główne strefy: tropikalną, śródziemnomorską oraz pustynną – kaktusiarnię, a także liczne akwaria, z których największe, poświęcone wodom Amazonki, ma 35 tys. litrów.

Podczas wydarzenia będzie możliwość wzięcia udziału w licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Początek spotkania o godz. 17.00, zakończenie zaplanowano około godz. 20.00. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy

Parkowanie jest możliwe wzdłuż ulicy Kresowej, a także w jej dalszej części na dużym parkingu przy garażach.