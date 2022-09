Gorący koniec miesiąca w repertuarze kin Helios!

Ostatni piątek września przyniesie moc premier. Różnorodność gatunkowa pozwoli każdemu z widzów na wybranie idealnego filmu dla siebie. Nie zabraknie porządnej dawki śmiechu w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd, magicznych podróży dla całej rodziny, chwil grozy i strachu płynących z dużego ekranu oraz długo wyczekiwanej polskiej produkcji w iście gwiazdorskiej obsadzie. Sieć kin Helios serdecznie zaprasza swoich widzów na porywające seanse na wielkim ekranie.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Pierwsza z piątkowych premier to hollywoodzka mieszanka wybuchowa, bo oto na wielki ekran powracają dwie wielkie gwiazdy – Julia Roberts i George Clooney – w najnowszej produkcji! Ten słynny duet wystąpi ponownie razem w komedii „Bilet do raju”, w której wcieli się w rozwiedzioną parę, która wyrusza w podróż na tropikalną wyspę. Ich celem będzie powstrzymanie córki przed popełnieniem fatalnego błędu, jakim jest... ślub. Z pierwszoligową obsadą i twórcami, którzy odpowiadają za sukces „Mamma Mia!” czy serii „Bridget Jones”, ten film jest wręcz skazany na sukces! W środę, 5 października będą go mogły zobaczyć również wszystkie fanki cyklu Kino Kobiet. Z myślą o Paniach, dobierany jest film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. Fantastyczna, luźna atmosfera imprezy, znakomity seans i moc pozytywnych wrażeń gwarantowane!

Kolejną z nowości w repertuarze jest propozycja dla fanów grozy – na widzów czeka horror o intrygującym tytule „Uśmiechnij się”. Główna bohaterka - dr Rose Cotter - była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki. Kobieta zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości. Po tym seansie nikomu nie będzie do śmiechu...

W najbliższy piątek na ekranach kin pojawi się również dawno zapowiadany ostatni film Patryka Vegi nakręcony dla polskich kin. Cała prawda wyjdzie na jaw. Jak zapowiada reżyser - to nie będzie dokument, pomnik czy gloryfikacja. Na widzów czeka natomiast wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera ostatnich lat. Film biograficzny „Niewidzialna wojna” ma wstrząsnąć nie tylko wszystkimi widzami, ale i całą branżą filmową!

Na ekranach kin Helios po pierwszym tygodniu króluje wciąż „Johnny”, doceniony na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film z liczbą ponad 100 000 widzów po weekendzie otwarcia zajmuje pozycję numer 1 w box office. Poruszająca, biografia księdza Jana Kaczkowskiego z okresu jego niezwykłej przyjaźni z chłopakiem na życiowym zakręcie. Patryk trafia do puckiego hospicjum założonego przez księdza Kaczkowskiego na prace społeczne i tak zaczyna się ich przyjaźń. Duchowny angażuje młodych chłopaków, którzy są na bakier z prawem w pomoc śmiertelnie chorym podopiecznym. Po pewnym czasie ksiądz Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum, a życie Patryka zmienia się o 180 stopni.

Najnowszy film w reżyserii Olivii Wilde „Nie martw się kochanie” z gwiazdorską obsadą wciąż oczarowuje widzów swoją wysublimowaną estetyką ameryki lat 50-tych. Alice i Jack Chambers mają szczęście mieszkać w wyidealizowanej społeczności Victory. Jest to eksperymentalne miasteczko pracownicze dla zatrudnionych przy ściśle tajnym projekcie oraz ich rodzin. Optymizm społeczny połowy XX wieku, uosabiany przez szefa, Franka – korporacyjnego wizjonera i trenera motywacyjnego – przenika każdy aspekt codziennego życia w tej zintegrowanej pustynnej utopii...

3 października w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie - film „Niewierna” z Juliette Binoche w tytułowej roli. Sara i Jean od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François, swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.

W czwartek, 6 października cykl Kultura Dostępna przedstawi dramat „Negatyw”, który zabierze widzów w poruszającą podróż z głównym bohaterem – Karolem Weberem. Nocna eskapada pociągiem będzie pełna niespodzianek na pograniczu snu i jawy. Karol spotka postaci z przeszłości... To, co pamięta okaże się inne od tego co rzeczywiście się wydarzyło.

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.