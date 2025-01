Ferie z Zamkiem Sieleckim. Sprawdźcie harmonogram

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprasza w ferie, dzieci i młodzież, na warsztaty artystyczne, które wprowadzą uczestników w ciekawy świat sztuki współczesnej.

Propozycje Zamku Sieleckiego na ferie

Od geometrycznych śladów, po zaskakujący land art. Poprzez działania twórcze i rozmowy dzieci dowiedzą się, że sztuka to nie tylko obrazy na płótnie, ale dużo więcej. Wtorki i czwartki godz.10.00 – 12.00, terminy: 18.02, 20.02, 25.02, 27.02. Obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny. tel. 32 266 38 42. Liczba miejsc ograniczona.

18.02 wtorek godz. 10.00

Art land – kamienie pełne znaczeń.

Szkocki artysta Andy Goldsworthy Przez ostatnie 25 lat zyskał znaczącą renomę dzięki swoim ulotnym instalacjom z kamieni, piasku i lodu. Artysta nieustannie pracuje z naturalnymi materiałami, które pochodzą z lokalnego miejsca. Następnie artysta fotografuje swoje ulotne instalacje, aby zachować o nich pamięć.

Odwołując się do twórczości szkockiego twórcy, uczestnicy warsztatów, stworzą instalacje z kamieni, które udekorują geometrycznymi, kolorowymi znakami. Posumowaniem będzie fotograficzna rejestracja wspólnej pracy twórczej.

20.02 czwartek godz. 10.00

Suprematyczne kompozycje – figury i ślady.

Sztuka może być całkowicie oderwana od rzeczywistości i dążyć do jak największego uproszczenia form. Chodzi o to, by nie przedstawiać nic konkretnego, żadnej historii ani przedmiotów. Kazimierz Malewicz w 1915 roku stworzył nurt zwany Suprematyzmem. Jego celem było znalezienie najprostszych form geometrycznych, takich jak kwadraty czy prostokąty, które miały stać się podstawą do wyrażania sztuki, bez odniesień do rzeczywistości.

Uczestnicy będą mieć okazję doświadczyć czystej sztuki, która nic nie obrazuje. Stworzą suprematyczne kompozycje z elementarnych form geometrycznych za pomocą farb akrylowych, różnych pędzli i stempli.

25.02 wtorek godz. 10.00

Pejzaż abstrakcyjny– monotypia.

Wynalezienie artystycznej techniki graficznej – zwanej monotypia – przypisuje się włoskiemu malarzowi Giovanni Benedetto Castiglione, zw. Il Grechetto. Jednak ze względu na swoje skłonności do eksperymentowania, monotypia zyskała szczególna popularność w XX w. Wielu polskich artystów swoja twórczość opierało na tej ciekawej technice: Wociech Weiss, Andrzej Wróblewski, czy Zdzisław Beksiński.

Podczas zajęć uczestnicy stworzą matrycę, a następnie za pomocą prasy drukarskiej odbitkę. Powstaną wielobarwne prace z wykorzystaniem naturalnych form biologicznych.

27.02 czwartek godz. 10.00

lotu ptaka – trójwymiarowy obraz.

Współczesna francusko-amerykańska artystka Niki de Saint Phalle w swojej twórczości łączy malarstwo i rzeźbę z elementami natury. Eksperymentuje również z przestrzenią, tworząc instalacje, w których przenikają się konteksty natury i środowiska ze sztuką.

Odwołując się do artystki, dzieci stworzą obrazy wychodzące poza tradycyjne ramy płótna. Fragment pejzażu stanie się inspiracją do stworzenia przestrzennej pracy z wykorzystaniem naturalnych surowców: patyków, sznurków, kamieni, liści czy piasku. Powstaną trójwymiarowe kompozycje.