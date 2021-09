Fantastyka2021 już od 18 września!

Fantastyka2021 to trwający tydzień projekt Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu), kierowany do miłośników fantastyki i osób, które dopiero chcą wkroczyć w świat magii, niewyjaśnionych zjawisk i tajemnic. W programie m.in.: plenerowy piknik z wikingami, wystawa, spotkanie autorskie, konkurs literacki, seans filmowy, panel dyskusyjny, sesja gier RPG . Wstęp na wszystkie wydarzenia – bezpłatny! Start już 18 września 2021!

Jakie wydarzenia kulturalne wchodzą w skład tegorocznej – drugiej w historii – edycji Fantastyki?

Będzie można m.in. podejrzeć, jak żyli mieszkańcy północy w czasach wypraw wikingów, posłuchać co ma do powiedzenia Wojciech Orliński na temat życia i twórczości Stanisława Lema, usłyszeć co o kobietach w fantastyce sądzą... kobiety związane z fantastyką, obejrzeć inspirowaną twórczością Stanisława Lema wystawę "Ocean", za pośrednictwem sztuki filmowej przenieść się na krążący nad tajemniczą planetą statek kosmiczny z George’m Clooney’em na pokładzie. To jednak nie wszystko — dla tych, którzy preferują bardziej aktywne uczestnictwo w kulturze, przewidziano kilka godzin w towarzystwie miłośników gier planszowych, pokazową sesję gier RPG oraz konkurs literacki na „Fantastyczne opowiadanie”. Wisienką na torcie będzie specjalna sesja zdjęciowa z wykorzystaniem green screenu, za pomocą której wszyscy chętni będą mogli przenieść się w uwielbiane przez siebie światy wyrwane z kart fantastycznych opowieści polskich i zagranicznych twórców.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do zgłaszania się po wymagane na większości imprez bezpłatne wejściówki – liczba miejsc ograniczona!

PROGRAM:

Od 1 września 2021

Ocean – wystawa autorstwa Justyny Polakowskiej, inspirowana prozą Stanisława Lema. Opracowanie plastyczne: Ewa Gołda.

Miejsce: Pasaż Zagłębiowskiej Mediateki

Sobota – 18 września 2021, godz. 11.00–17.00

W obozie wikingów - rodzinny festyn plenerowy

Prowadzenie: Grupa rekonstrukcji historycznej "Utgard"

Miejsce: Ogród Zagłębiowskiej Mediateki

Sobota – 18 września 2021, godz. 11.00–17.00

Magia książki, magia ekranu – fotosesja z użyciem zielonego ekranu

Prowadzenie: Alicja Ludwichowska

Miejsce: Sala Edukacyjna w Zagłębiowskiej Mediatece

Poniedziałek – 20 września 2021, godz. 18.00

Spotkanie z Wojciechem Orlińskim – dziennikarzem, publicystą, biografem Stanisława Lema

Prowadzenie: Agnieszka Włoka

Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki

Uczestnicy: 150 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki

Wtorek – 21 września 2021, godz. 17.00

Podręcznik znaleziony w wannie – spotkanie przeznaczone dla osób zainteresowanych grami RPG. Wszelkich informacji udzieli oraz pokazową sesję poprowadzi Legion RPG

Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki

Uczestnicy: 150 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki

Środa – 22 września 2021, godz. 18.00

Prawdziwie obcy – pokaz filmowej adaptacji jednej z najsłynniejszych powieści Stanisława Lema. Reż. S. Soderbergh, w roli głównej: George Clooney

Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki

Uczestnicy: 150 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki

Piątek – 24 września 2021, godz. 18.00

Kobiety w Fantastyce – panel dyskusyjny z Anną Hrycyszyn, Aleksandrą Zielińską i Magdaleną Kubasiewicz.

Prowadzenie: Agnieszka Włoka

Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki

Uczestnicy: 150 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki

Sobota – 25 września 2021, godz. 11.00-17.00

Plansza na stole – Stowarzyszenie Trzy Plansze wyjaśni uczestnikom zasady wybranych gier, poprowadzi rozgrywki i pomoże w wyborze gier najlepiej pasujących do preferencji graczy.

Miejsce: Sala Edukacyjna w Zagłębiowskiej Mediatece

Uczestnicy: 30 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki

Fantastyczne opowiadanie – konkurs literacki z nagrodami

Forma pracy: krótka forma literacka – proza, czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5.

Objętość: max. 4 strony A4 (nie licząc strony tytułowej). Format zapisu: odt, doc, docx, rtf.

Dodatkowe informacje: opowiadanie musi zawierać nawiązania minimum do jednego z niżej

wymienionych elementów/motywów:

Miasto Sosnowiec

Kultura słowiańska

Twórczość Stanisława Lema

Data zakończenia konkursu: 11 września 2021

Wstęp na imprezy możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie po 2 wejściówki na imprezę. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia terenu MBP.

okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki.

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

UWAGA: Formuła imprez, dopuszczalna liczba uczestników i zasady udziału mogą ulec zmianom, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Po aktualne informacje na temat wydarzeń zapraszamy na stronę internetową www.biblioteka.sosnowiec.pl

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka

Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Trzy Plansze, Śląski Klub Fantastyki, Grupa rekonstrukcji historycznej „Utgard”, Legion RPG, Centrum Informacji Miejskiej.

Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVS, Bezpłatna gazeta „Twoje Zagłębie” oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, Nakanapie.pl, Fahrenheit.net.pl, Ostatniatawerna.pl, Gavran fan-dom.pl, Fantasmarium.pl, Hipogryf.pl, Katedra.pl, Paradoks.net.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.