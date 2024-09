Familijne Pokazy Filmowe – weź udział w poszukiwaniach Wielkiej Stopy!

Już 5 października 2024 (sobota) o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy. Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełna przygód filmowa wyprawa w poszukiwaniu pewnego bardzo sympatycznego mitycznego stwora. Wstęp wolny.

Familijne Pokazy Filmowe

Nudzi Ci się? Nie wiesz, co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Opis filmu: Główny bohater bajki to najwybitniejszy na świecie tropiciel mitów i potworów. W każdym razie za takiego sam się uważa. Problem w tym, że cieszy się raczej opinią postrzelonego dziwaka niż szacownego naukowca. Nic dziwnego zatem, że chętnie skorzysta z okazji, by udowodnić całemu światu jaki to z niego odkrywca. Na listowne zaproszenie pewnego tajemniczego obywatela wyrusza w dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić najbardziej tajemniczą z mitycznych istot - brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego także Wielką Stopą. Łowca przygód po przybyciu na miejsce dokona dwóch niezwykłych odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było podstępem. Po drugie: jego autor to.. niestety tego nie możemy zdradzić.