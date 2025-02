Fałszywe zbiórki charytatywne – jak nie dać się oszukać?

Wiele osób chętnie wspiera zbiórki charytatywne, jednak nie zawsze pieniądze trafiają tam, gdzie powinny. Czy wiesz, jak sprawdzić legalność zbiórki i co zrobić w razie podejrzenia oszustwa?

Jak sprawdzić, czy zbiórka jest legalna?

Każda zbiórka publiczna musi być zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacje o zgłoszonych zbiórkach można znaleźć na stronie www.zbiorki.gov.pl.

Wolontariusz prowadzący zbiórkę powinien posiadać identyfikator zawierający:

Imię i nazwisko

Numer zbiórki publicznej

Nazwę organizacji oraz cel zbiórki

Jeśli osoba zbierająca pieniądze nie chce okazać identyfikatora, nie zna numeru zbiórki lub nie jest powiązana z żadną organizacją, może być oszustem.

Oszuści wykorzystują dzieci!

Policja apeluje o czujność wobec zbiórek prowadzonych przez dzieci. To częsta metoda oszustów – liczą oni na ludzką empatię, aby łatwiej wyłudzić pieniądze. Nieletni nie powinni prowadzić zbiórek bez opieki dorosłych. W razie wątpliwości zawsze warto sprawdzić legalność akcji.

Prowadzenie publicznej zbiórki bez zgłoszenia to wykroczenie (art. 56 Kodeksu Wykroczeń) – grozi za to grzywna do 5000 zł. Podszywanie się pod wolontariusza i wyłudzanie pieniędzy to oszustwo (art. 286 Kodeksu Karnego) – kara może wynieść nawet 8 lat więzienia.

Co zrobić, jeśli masz podejrzenia?

P owiadom Policję – zadzwoń pod numer 112

– zadzwoń pod numer Zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji

Pamiętaj! Pomagaj, ale rób to mądrze. Nie daj się oszukać!