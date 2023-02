2 marca o godz. 18.00 w Muzeum w Sosnowcu otwarta zostanie nowa wystawa "Dezyderata. XXV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne".

Tradycja sosnowieckich plenerów sięga lat 60. XX wieku. Wówczas pojawił się pomysł zorganizowania na terenie ówczesnego województwa katowickiego plenerów przemysłowych. Pierwszy odbył się w 1967 roku w Katowicach, kolejny rok później w Dąbrowie Górniczej, następny w Sosnowcu. W 1985 roku odbył się Międzynarodowy Śląsko-Dąbrowski Plener Malarsko-Graficzny. Historia Sosnowieckich Spotkań Artystycznych zaczęła się w roku 1997, kiedy z inicjatywy Urzędu Miejskiego zorganizowano konkurs plastyczny „Sosnowieckie Inspiracje”, a wybrane przez jury prace zaprezentowano w muzeum. Rok później zrezygnowano z formy konkursowej. Artystów z Zagłębia i Górnego Śląska zapraszano do udziału w cyklicznym wydarzeniu „Plener – Sosnowiec”, którego finałem była wystawa zbiorowa. W roku 2001 nazwę Plener zmieniono na Spotkania Plastyczne, a od 2003 do dzisiaj funkcjonuje nazwa Sosnowieckie Spotkania Artystyczne (SSA). Prace uczestników były prezentowane w Muzeum i (w latach 2009 – 2014) Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Spotkania stały się ważnym punktem kalendarza kulturalnego miasta i regionu.

Od początku sosnowieckie plenery, później SSA integrowały lokalne środowisko artystów, inicjowały przyjaźnie, promowały młodych twórców. W ciągu 25letniej historii przewinęło się mnóstwo artystów, na oczach publiczności młodzi adepci wkroczyli w dojrzałą twórczość: Piotr Kossakowski, Dominika Kowynia czy Judyta Bernaś. Niektórych, współtwórców Spotkań i wieloletnich komisarzy plenerów już nie ma wśród nas; Andrzeja Czarnoty(1960 – 2014), Kryspiana Adamczyka (1931 -2014).

W roku 2015 wystawy SSA wróciły do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Od tego czasu są prezentowane na jednej interdyscyplinarnej wystawie (wcześniej funkcjonowały w dwóch odsłonach, jako plener plastyczny i fotograficzny). Prezentują sztukę najnowszą regionu we wszystkich jej przejawach i aspektach: malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię, wideo-art, instalację artystyczną. Pokazują to, co jest w niej najwartościowsze, najbardziej odkrywcze, a jednocześnie wkraczające do kanonu sztuki polskiej.

Jubileuszowa wystawa SSA skłania do refleksji nad znaczeniem i funkcją sztuki we współczesnym świecie, który dzięki nauce, zapewnia dostępność do poznania jej wytworów w najdalszych zakątkach globu, bez wychodzenia z domu. Jak zatem odnajdują się w tym świecie artyści, co mają nam do powiedzenia? O sobie, o swojej twórczości, ale również o nas – odbiorcach. Jubileuszowe XXV SSA odbywają się pod hasłem Dezyderata, od słowa dezyderat łac. desideratum – pragnienie, życzenie a wręcz postulat. Pewnym ułatwieniem dla twórców i odbiorców miał być poemat Maxa Ehrmanna „Dezyderata”. To przesłanie artystów do nas. Przesłanie różnorodne jak różni jesteśmy my wszyscy.

Uczestnicy XXV SSA:

Judyta Bernaś, Paweł Dusza, Iwona Germanek, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołuch, Ewa Jędryk-Czarnota, Marcin Korek, Piotr Kossakowski, Ewa Kozera, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Paweł Mendrek, Damian Mickoś, Jacek Mrozowski, Kamil Myszkowski, Zbigniew Podsiadło, Krzysztof Rzeźniczek, Irena Skalik, Teresa Solarz, Maciej Stobierski, Paweł Więcławek, Jagoda Woźny, Ewa Zawadzka.