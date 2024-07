Mundurowi z komisariatu otrzymali zgłoszenie o włamaniu do samochodu skoda, które miało miejsce w rejonie ulic Wybickiego i Ujejskiego w okresie od 8 do 9 maja tego roku. Publikujemy wizerunek mężczyzny z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów.

Czy rozpoznajesz tego mężczyznę?

Sosnowieccy kryminalni z komisariatu II prowadzą sprawę w związku z włamaniem do samochodu Skoda, do którego doszło w okresie od 8 do 9 maja tego roku. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Wybickiego oraz Ujejskiego. Mężczyzna widoczny na zdjęciu wybił szybę w samochodzie i z jego wnętrza ukradł portfel z pieniędzmi oraz dokumenty należące do jednego z mieszkańców Sosnowca. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy uzyskali zapis monitoringu, na którym utrwalony został wizerunek sprawcy.

Każdą osobę posiadającą jakiekolwiek informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00. Przypominamy, że informację można przekazać anonimowo.