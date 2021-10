„Cztery Pory Miłości” w Pałacu Kultury Zagłębia

Utwory Osieckiej, Młynarskiego, Grechuty i innych mistrzów polskiej piosenki w spektaklu muzycznym „Cztery Pory Miłości” w wykonaniu pracowników Pałacu Kultury Zagłębia z muzyką na żywo! 7 października godz. 18:00 główna scena PKZ!

Wszystko wskazuje na to, że 7 października na deskach Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia wreszcie będziemy mogli zobaczyć spektakl muzyczny, pt. „Cztery pory miłości” w reżyserii Jarosława Cyby. Wreszcie, bo tytuł ten już dwukrotnie spadał z afisza ze względu na pandemiczne obostrzenia. Widowisko jest symboliczną opowieścią o miłości, pokazującą jej różne oblicza i etapy. To wielopłaszczyznowa opowieść o uczuciach, które rosną, rozkwitają, dojrzewają i odchodzą. Motyw nie jest nowy, ale przecież o miłości, ile by nie powiedzieć, nigdy nie powie się wszystkiego, bo nigdy nie kocha się tak samo...

- Pomysł zrodził się z mojego marzenia o tym, żeby zrobić spektakl liryczny, czyli coś poważniejszego w opozycji do kabaretu, chociaż elementy niepoważne też się pojawią. Spektakl jest zatem złożony z utworów, których słuchaliśmy będąc małymi dziećmi, mało co z nich rozumiejąc. Teraz, po latach te piosenki wracają do nas i odżywają na nowo życiową prawdą, którą czujemy na własnej skórze. Dlatego wiele utworów ma dla nas duże znaczenie emocjonalne - mówi Jarosław Cyba - reżyser i scenarzysta.

Od idei do realizacji była krótka droga

Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że wśród zespołu Pałacu Kultury Zagłębia są dwa fantastyczne żeńskie głosy. Zaraz potem powstał scenariusz, napisany specjalnie dla nich. Na scenie staną: Kalina Bałdys- plastyczka i specjalistka ds. reklamy oraz Anita Lorek - specjalistka ds. edukacji artystycznej. Głosami męskimi w tej historii będą: Olaf Otwinowski - specjalista ds. PR i Jarosław Cyba - opiekun Amatorskiego Klubu Filmowego „Zagłębie”, znany szerszej publiczności jako lider kabaretu „DNO”.

Kolejnym krokiem wykonanym, aby dopełnić dzieła, było zaangażowanie do współpracy zespołu muzycznego pod kierownictwem Tobiasza Bały, w skład którego wchodzą zaprzyjaźnieni z nimi muzycy oraz członkowie dąbrowskiej orkiestry rozrywkowej Sojka Band. Na skrzypcach zagra Agnieszka Bednarz - specjalistka ds. organizacji imprez i widowni Pałacu Kultury Zagłębia.

Przedstawienie w całości jest inicjatywą pracowników Pałacu Kultury Zagłębia, od scenariusza po rekwizyty. Sami o sobie mówią, że są amatorami, pomimo tego występ przed dąbrowską publicznością jest dla nich wielką frajdą. To tylko potwierdza fakt, iż w biurach pałacu pracują artyści, którzy wchodząc na scenę, zostawiają na niej swoje serce.

"Cztery Pory Miłości" to spektakl o ogromnym ładunku emocjonalnym

7 października o 18:00 widzowie przeżyją chwile pełne śmiechu, ale również i wzruszeń, dzięki muzyce granej na żywo do słów Osieckiej, Cygana, Młynarskiego czy Grechuty.