Projekty edukacyjne ZUS dla uczniów. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych startuje z ósmą edycją „Lekcji z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, może spróbować swoich sił w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają indeksy na uniwersytety, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz cenne nagrody rzeczowe. Specjalna oferta edukacyjna czeka też na uczniów szkół podstawowych.

Od 2014 r. w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 411 tys. uczniów, a w Olimpiadzie – ponad 167 tys. – Od lat województwo śląskie ma największą w reprezentację w kraju jeśli chodzi o liczbę szkół, jak i liczbę uczniów, którzy biorą udział w projekcie i olimpiadzie ZUS. Tylko w ubiegłym roku z województwa śląskiego w olimpiadzie wystartowało 5 tys. uczniów ze 143 szkół w Śląskim. – Bardzo się cieszymy, że nasza młodzież poznawać tę niełatwą, ale potrzebną wiedzę. Przeciętny Polak traktuje tematykę ubezpieczeń społecznych jako wiedzę elitarną, zarezerwowaną tylko dla specjalistów. Uczniowie biorący udział w projektach edukacyjnych ZUS łamią ten stereotyp. Młodzi ludzie przyswajają przydatne informacje, a po „Lekcjach z ZUS” zazwyczaj wiedzą więcej niż ich rodzice – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

– "Lekcje z ZUS" to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych. Zajęcia składają się z czterech lekcji. Obejmuje temat zasiłków, emerytur i rent, ubezpieczeń i prowadzenia własnej firmy. - Ta wiedza nabyta podczas nauki pozwoli w przyszłości młodzieży świadomie podejmować decyzje podczas zatrudnienia i korzystać z przysługujących im świadczeń. Uczniowie, którzy wezmą udział w lekcjach, mogą też uczestniczyć w olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W tym roku zgłoszenia szkół przejmowe są do 29 października 2021 r. – wyjaśnia rzeczniczka.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie, oraz indeksy na kilka uniwersytetów w kraju. Ponadto finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.

Również dla młodszych uczniów ZUS przygotował ofertę edukacyjną pod nazwą „Projekt ZUS”. Tym razem składa się ona tylko z jednej, wprowadzającej, lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Na jej podstawie chętni uczniowie przygotowują film, komiks czy plakat, które mają wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace biorą udział w ogólnopolskim konkursie. W tej edycji można je przesłać organizatorom do 22 kwietnia 2022 r.

ZUS przygotował zestaw gotowych materiałów edukacyjnych, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, które mają pomóc w prowadzeniu lekcji i przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Nauczyciele mają do dyspozycji pełen pakiet informacji, od prezentacji multimedialnych, poprzez scenariusze lekcji i filmów, aż po quizy i gry, które pomogą zrealizować zajęcia o ubezpieczeniach. Wszystkie są do pobrania na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja. Nauczyciele mogą też skorzystać z nagrań wideo gotowych lekcji, a także wsparcia pracowników Zakładu.

Pomogą koordynatorzy w oddziałach

– Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w tych projektach, a uczniów do zweryfikowania swojej wiedzy w konkursach ZUS. W sprawie organizacji zajęć ,,Lekcje z ZUS”, jak i „Projektu ZUS”, więcej informacji można uzyskać u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji, którzy są w każdym z sześciu oddziałów ZUS w naszym województwie. To oni szczegółowo wyjaśnią zasady przystąpienia do projektów edukacyjnych. Dane do kontaktu można znaleźć pod adresem www.zus.pl/edukacja/kontakt – zachęca Beata Kopczyńska.