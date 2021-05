Czechow na deskach Teatru Zagłębia

Przed nami długo oczekiwana premiera sztuki „Komedia (Wujaszek Wania)” przygotowanej przez Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimę. Będzie można ją zobaczyć już od 11 czerwca!

Sztuki Antona Czechowa odczytuje się najczęściej bardzo serio, sentymentalnie i realistycznie. Po jego śmierci w 1904 roku nie tylko w Rosji, ale i w Polsce utrwaliła się „czechowska konwencja”, która na ponad 100 lat uwięziła jego dramaty i bohaterów w okowach smutku. Tymczasem Czechow sam uparcie powtarzał, że pisze komedie. Twierdził, że świat, życie i ludzie są śmieszni w swojej tragiczności, a sam śmiech ma oczyszczającą moc i jest jedynym skutecznym środkiem przeciwstawienia się otaczającej nas rzeczywistości, głupocie i złu. Bo śmieszność może też zabijać.

Nie inaczej jest w przypadku spektaklu „Komedia (Wujaszek Wania)”. Tytułowy bohater i jego rodzina tworzą pełen katalog dziwaków zamieszkujących rosyjską prowincję lat 90-tych XIX wieku. Wszyscy oni po „czechowowsku” cierpią, miotają się, łudzą, marzą o innym, „lepszym” życiu, jednocześnie będąc niezdolnymi do dokonania jakichkolwiek zmian. Nawet kiedy udaje im się zrobić krok w jakąś stronę, to zawsze głupio, nieporadnie i tak, że ostatecznie wszystko kończy się jeszcze gorzej niż na początku. Szansą na realną zmianę staje się przybycie szwagra tytułowego Wujaszka – emerytowanego profesora Sjeriebriakowa i jego pięknej żony Heleny. Wielbiony (i utrzymywany) przez całą rodzinę naukowiec przez lata był dla Wojnickich synonimem lepszego świata, dodawał ich życiu splendoru, nadawał mu sens. Teraz zmuszeni zostają do konfrontacji swoich wyobrażeń i oczekiwań z realnością. Jesteśmy więc świadkami wielu prób i sposobów ucieczki przed nią: groteskowych awantur, szmirowatych romansów oraz wyznań wiary w głupkowate teorie i ideologie. Krótko mówiąc, jest dużo do śmiechu. Dużo i coraz więcej.