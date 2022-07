Bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Сілезький університет розпочав курси польської мови для громадян України, які перетнули польський кордон після 24 лютого цього року. До кінця року в університеті планується провести 30 курсів. На організацію курсів агломерація міст Верхньої Сілезії виділила півмільйона злотих.

У курсах можуть брати участь повнолітні біженці з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року та перебувають у агломерації міст Верхньої Сілезії.

Реєстрація відбувається шляхом заповнення реєстраційної форми, доступної за посиланням https://www.formularze.us.edu.pl/uckj.

Реєстрація є безпереривною. Після набору групи слухачів організатори надсилають їм на електронні адреси, вказані під час реєстрації, детальний розклад занять (дні тижня, години, тривалість курсу «з – по», імена викладачів та їх контактні дані).

Курс складається з 60 годин (1 дидактична година = 45 хв.) стаціонарних занять у невеликих групах по 12 осіб. Польську мову викладатимуть акредитовані викладачі та екзаменатори з польської мови, які мають кваліфікацію, яка вимагається Національною агенцією академічного обміну.

Викладачі, які викладають в Університетському центрі викладання мови, є академічними викладачами, спеціалістами з викладання польської мови як іноземної. Наразі в заняттях вже беруть участь перші дві групи бажаючих.

Заняття проходять стаціонарно на гуманітарному факультеті за адресою вул. Університетська 4, Катовіце, але за потреби університет може організувати заняття для окремих груп в інших університетських кампусах у Сосновці чи Хожуві. Курси триватимуть до кінця листопада цього року.

Програма курсу включає матеріал, який гарантує студентам набуття базових комунікативних навичок. Після закінчення курсу учасники отримають сертифікат про проходження із зазначенням фактичної кількості відвіданих годин.

Корисні посилання

Форма для реєстрації: https://www.formularze.us.edu.pl/uckj.

Гміни, що входять до складу агломерації міст Верхньої Сілезії: InfoGZM – Інфомапа (metropoliagzm.pl)

Uniwersytet Śląski rozpoczął się kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutym b.r. Do końca roku uczelnia zorganizuje 30 kursów, weźmie w nich udział blisko 360 osób.

Metropolia udziela długofalowego wsparcia migrantom z Ukrainy. Uruchamiamy mechanizmy pomocowe, aby mogli się usamodzielnić w naszych miastach i gminach – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii GZM. Nasi nowi sąsiedzi mają duży potencjał, ważne aby Metropolia i jej gminy stworzyły dobre warunki dla jego rozwoju. Znajomość języka polskiego jest bardzo ważna, aby nawiązywać bliższe kontakty w otoczeniu, załatwiać swoje codzienne sprawy w instytucjach. To także podstawa, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i wykorzystać szanse rozwoju, które oferują firmy. Opanowanie języka to dla młodzieży ukraińskiej klucz do osiągnięcia dobrych wyników w nauce w szkołach oraz na uczelniach – dodaje Kazimierz Karolczak.