"Bezpieczny Pieszy" pod okiem Ruchomego Stanowiska Dowodzenia w Sosnowcu [WIDEO]

"Bezpieczny pieszy" to działania przeprowadzane regularnie na terenie całego kraju. Tym razem mundurowi z sosnowieckiej "drogówki" wspomagani byli przez Ruchome Stanowisko Dowodzenia. To specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia. Podczas prowadzonych działań, oko kamery skupiało się na wzajemnych relacjach pomiędzy kierującymi i pieszymi.

Kolejne działania profilaktyczne w Sosnowcu

Policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są między innymi piesi. To oni, w przypadku zderzenia z pojazdem, często ponoszą najpoważniejsze konsekwencje. Policjanci objęli nadzorem te miejsca, w których dochodziło w przeszłości do niebezpiecznych sytuacji, a także potrąceń. Są to między innymi przejścia przez ruchliwe jezdnie.

Podczas wczorajszych działań policjanci wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia, czyli specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia. Stróże prawa zarejestrowali łącznie 195 przypadków naruszeń przepisów, w tym aż 133 dotyczących przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych. W akcji brało udział 22 sosnowieckich policjantów.

Policjanci przypominają, że zgodnie z taryfikatorem:

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych.



Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych.



Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych.