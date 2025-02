Bezpieczne ferie – jak uchronić dom przed włamaniem?

Przed wyjazdem na ferie poza miejsce zamieszkania, warto wcześniej pomyśleć o właściwym przygotowaniu się do podróży i zabezpieczeniu swojego domu lub posesji. Sposobem na bezpieczne pozostawienie swojego mieszkania jest skorzystanie z zabezpieczeń technicznych, ale dobrym rozwiązaniem jest także zaprzyjaźniony sąsiad.

Zastosuj zabezpieczenia techniczne

Dłuższe wyjazdy są okazją do działania złodziei i włamywaczy w pozostawionych bez nadzoru domach, mieszkaniach lub na terenie posesji. Przed tymi przykrymi zdarzeniami chronią odpowiednie zabezpieczenia techniczne w postaci systemów alarmowych, antywłamaniowych, czy antywyważeniowych. Stosuj atestowane drzwi i zamki o zróżnicowanej konstrukcji i zasadzie działania mechanizmów, które mogą stworzyć przeszkodę, a co najmniej sporo wydłużyć czas potrzebny na ich pokonanie, co może zaalarmować sąsiada i narazić włamywacza na zatrzymanie. W sprzedaży jest obecnie kilkaset rodzajów zamków, jednakże tylko niewielka ich ilość posiada "Świadectwo Badań Kwalifikacyjnych", co jest wyznacznikiem ich jakości. W sprzedaży są także zamki połączone z akustycznym sygnałem dźwiękowym. Podczas wyboru atestowanych zamków do drzwi i okien warto poradzić się fachowca. Dom jednorodzinny można zabezpieczyć m.in. poprzez okratowanie okienek piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, zwłaszcza tych z tyłu budynku. Nie zapomnijmy o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń, poprzez które łatwo można dostać się do domu.

Nie ryzykuj niepotrzebnie

unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Aby nie kusić złodzieja, warto zdeponować je w bezpiecznych miejscach, cenne dla Ciebie rzeczy możesz przekazać do przechowania osobom godnym zaufania;

nie opowiadaj o swoim majątku w miejscach, gdzie mogą Cię słyszeć obcy;

zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, telewizor, aparat, kamera itp.), oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania;

równoległe z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, podwójne drzwi itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania zrekompensować poniesione straty.

Skorzystaj z pomocy sąsiedzkiej

W przypadku dłuższego wyjazdu poinformuj godnego zaufania sąsiada, aby uczulić go na czyjąś obecność, a on poprosi cię o to samo, jak będzie planował rodzinny wyjazd. Poproś, aby sąsiad regularnie opróżniał skrzynkę na listy, usuwał wiszące na klamce i leżące pod drzwiami reklamy, które świadczą o tym, że nie ma nas w domu. Dobry sąsiad podleje też kwiatki, włączy i wyłączy światło oraz radio. Zasygnalizuje tym samym, że w mieszkaniu ktoś przebywa. Przestępcy szybko zorientują się, które miejsce jest pod czujnym okiem sąsiada, gdy ten zareaguje na wizytę obcej osoby pod drzwiami pustego mieszkania lub bramą posesji.

Reaguj w razie zagrożenia

Gdy widzimy sytuację niebezpieczną lub taką, która zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu innej osoby, powinniśmy zawiadomić o tym odpowiednie służby. Reagować samodzielnie należy tylko w ramach posiadanej wiedzy, umiejętności i predyspozycji. Każda sytuacja jest bowiem inna i wymaga podjęcia innej decyzji. Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby zareagować, samodzielnie widząc lub podejrzewając, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, zawiadommy policjantów. Tylko szybko przekazane zgłoszenie i natychmiastowa reakcja mundurowych, prowadzi do podjęcia stosownych działań i zatrzymań sprawców oraz minimalizowania skutków ich przestępczej działalności.