Artur Derbin nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec. Powrót po ponad 7 latach!

Zagłębie ma nowego trenera. Został nim doskonale znany w Sosnowcu Artur Derbin, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/24 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dla Derbina to powrót do Sosnowca po ponad 7 latach rozłąki.

Powrót Artura Derbina do Zagłębia Sosnowiec

– Bardzo się cieszę z tego powrotu, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak poważne wyzwanie mnie czeka. Dwie noce nie przespałem, jak tylko dowiedziałem się, że mam zostać trenerem Zagłębia. Cały czas buzują we mnie emocje, jest nad czym myśleć. Jestem już po pierwszym treningu i rozmowach z drużyną. Jest sporo wniosków i materiału do przemyślenia. Przede mną i moimi współpracownikami naprawdę ciężka praca, by zespół swoją grą i osiąganymi wynikami zadowolił kibiców – powiedział nowy-stary szkoleniowiec Zagłębia, któremu pomagać będzie w roli asystenta Marcin Malinowski.

Historia Artura Derbina w Zagłębiu

Artur Derbin to wychowanek sosnowieckiego klubu, który grał w jego barwach m.in. na zapleczu Ekstraklasy. Ciężka kontuzja spowodowała, że musiał zakończyć ciekawie rozwijającą się karierę zawodniczą.

Przypomnijmy, że Derbin grał w Zagłębiu do sezonu 2002/03 (zaczynał jeszcze w MOSiR Sosnowiec), by po zakończeniu występów na Stadionie Ludowym kontynuować karierę m.in. w Sarmacji Będzin, Victorii Jaworzno, Beskidzie Andrychów, Górniku 09 Mysłowice, Zagłębiaku Dąbrowa Górnicza, Unii Dąbrowa Górnicza i Przemszy Siewierz.

Po powrocie do Zagłębia, już w charakterze szkoleniowca, najpierw był asystentem Mirosława Kmiecia, a następnie Mirosława Smyły. Za wyniki pierwszej drużyny odpowiadał od 9 marca 2015 roku wspólnie z Robertem Stankiem. Sezon 2014/15 drużyna zakończyła awansem do I ligi. W kolejnym doprowadził zespół wspólnie z trenerem Stankiem do półfinału rozgrywek Pucharu Polski, co było sporą niespodzianką i dużym sukcesem Zagłębia.

Po odejściu z Sosnowca trenował samodzielnie Chojniczankę Chojnice, GKS Bełchatów i GKS Tychy. Tyski klub prowadził do 8 kwietnia 2022 roku. W ostatnim okresie był komentatorem i ekspertem telewizyjnym. Komentował I-ligowe spotkania w Fortuna 1. Lidze.