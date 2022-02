70-letni mieszkaniec Sosnowca uciekł z miejsca kolizji. Teraz słono za to zapłaci!

70-latek z Sosnowca doprowadził do kolizji

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 8 lutego w godzinach południowych w centrum miasta. Mężczyzna, manewrujący Skodą przy wyjeździe, nieprawidłowo wyminął zaparkowany samochód, w wyniku czego doszło do wyrwania jego zderzaka. Kierujący wysiadł z auta i, po obejrzeniu skutków swoich poczynań, wsiadł za kierownicę i odjechał. Mundurowi ustalili jego dane i wieczorem tego samego dnia dotarli do mężczyzny.

Okazał się nim 70-letni mieszkaniec Sosnowca. Sprawca przyjął karę grzywny w wysokości 4000 złotych, jaką nałożyli na niego policjanci. Dodać należy, że zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, za tego rodzaju wykroczenie maksymalna kara nałożona przez funkcjonariusza może wynieść nawet 6000 złotych.