Zdrowa i szczęśliwa - najważniejsze wiadomości o diecie pudełkowej

Korzystanie z cateringu dietetycznego to temat budzący wiele różnych nastrojów. Większość osób ma obawy przed rozpoczęciem diety związane z jej skutecznością oraz poziomem jakości posiłków. Chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości i opowiedzieć moją przygodę z jedzeniem pudełkowym. Dzięki niemu udało mi się odzyskać dobre samopoczucie oraz zrzucić zbędne kilogramy bez obciążenia własnego organizmu. Od ponad roku zamawiam posiłki marki TIM Catering, dlatego moje doświadczenia będą związane właśnie z tym cateringiem. Dlaczego zdecydowałam się na skorzystanie z jego oferty? Jakie widzę plusy diety pudełkowej? Czy warto przekonać się do jej zakupu?

Życie mamy na pełnych obrotach

Jestem szczęśliwą mamą dwójki rozrabiaków w wieku ośmiu oraz jedenastu lat. Do tego wraz z mężem posiadamy pełnoetatową pracę, więc znalezienie dodatkowego czasu dla siebie jest zadaniem niemal nieosiągalnym. To właśnie dlatego przed rokiem znacznie pogorszyła się jakość spożywanych przeze mnie posiłków. Wcześniej starałam się dbać o własne zdrowie, jednak nagromadzenie obowiązków przyczyniło się do tego, że na mieście kupowałam szybkie obiady, a przed snem rozkoszowałam się smakiem czekolady oraz chipsów. Wciąż dbałam o przygotowywanie pełnowartościowych posiłków dla rodziny, jednak kosztem tego wszystkiego, było to, że kompletnie zapomniałam o skupieniu się na własnych potrzebach. To właśnie wtedy przytyłam około piętnastu kilogramów. Zaczęłam czuć się źle, a jakiekolwiek próby przejścia na dietę kończyły się fiaskiem. Moja koleżanka z pracy powiedziała mi wówczas, że istnieje coś takiego jak catering dietetyczny i może powinnam go wypróbować. Dzięki niej zainteresowałam się tematem, a po tygodniu postanowiłam skorzystać z diety TIM Catering. Marka przekonała mnie różnorodną propozycją posiłków oraz wieloma przychylnymi opiniami ze strony klientów. Po rozmowie z moim mężem zdecydowaliśmy, że on wraz z dziećmi pozostanie przy domowych przepisach, natomiast ja będę spożywać dostarczany jadłospis. Pomimo tego, że małżonek kocha mnie bez względu na to, jak wyglądam, doskonale zdawał sobie sprawę, dlaczego zależy mi na odchudzaniu i zdrowym wyglądzie. To była jedna z najlepszych decyzji i cieszę się, że partner poparł moje zdanie, chcąc, bym cieszyła się witalnością oraz odzyskała dawną radość życia. W końcu przyszedł czas na wielki test cateringu.

Posiłki, jakich nie znałam

Po dokładnym przejrzeniu oferty TIM Catering podjęłam decyzję o zakupie wariantu slim przygotowanego dla osób, które chciałyby schudnąć. Teraz wiem, że codzienny jadłospis w tej diecie opiera się na procesie redukcji, czyli zmniejszenia przyjmowanej liczby kalorii. Dodatkowo na stronie marki przeczytałam, iż przyrządzane posiłki opierają się na dużej porcji warzyw i owoców, a co za tym idzie, zwiększonej zawartości błonnika. Do wyboru tej diety skłoniły mnie również potrawy o niższym poziomie tłuszczu na rzecz cennego dla organizmu białka. Pamiętam, że z niecierpliwością czekałam na dzień dostarczenia pierwszego zamówienia. Gdy zabrałam się za przywiezione śniadanie, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak świetnie ono się prezentuje oraz smakuje. Kolejne wyborne posiłki przesądziły o tym, że zamówiłam catering na następne dni. I tak pozostał on ze mną aż do dzisiaj. Dieta pudełkowa w TIM Catering inspirowana jest kuchniami z całego świata, dlatego wciąż zaskakuje mnie swoją oryginalnością. Do tego wszystkie potrawy są jednocześnie lekkie i sycące, a po pracy nigdy nie jestem głodna, jak zdarzało się we wcześniejszych latach. Muszę przyznać, że ilość zdrowych produktów bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i sprawiła, że zaczęłam również zwracać uwagę na jakość posiłków, które podaje swoim dzieciom. Tani catering Sosnowiec nauczył mnie wielu korzystnych nawyków, dzięki czemu odmienił życie całej rodziny.

Na drodze do spełnienia

Od samego początku ściśle trzymałam się zamówionej diety. Catering codziennie dostarcza świeże oraz starannie zapakowane posiłki, dlatego drugie śniadanie, obiad i podwieczorek zawsze wędrują ze mną do pracy. Każdego dnia starałam się jeść o stałych porach i odpowiednio nawadniać organizm. Muszę jednak zaznaczyć, że nie zwiększyłam czasu przeznaczanego na aktywności fizyczne, gdyż opieka nad dwójką urwisów, a do tego dom na głowie potrafi być niezłym treningiem. Po paru miesiącach postanowiłam stanąć na wadze i zobaczyłam to, o czym marzyłam. Udało mi się schudnąć kilka kilogramów. Było to ogromne osiągnięcie, ponieważ widziałam zmiany w lustrze, ale nie znałam swojej masy ciała. Natomiast w ostatnim czasie powróciła moja waga sprzed paru lat. Dzięki temu mogłam znów założyć ulubione ubrania, w których zawsze czułam się świetnie i kobieco. Poprawił się też stan mojej cery oraz włosów. Catering dietetyczny przywrócił dawną pewność siebie, a do tego przyczynił się do poprawy mojego nastroju. Dzięki niemu mniej się męczę oraz mam siłę na zabawę z dziećmi. Ostatnio nawet mąż zaczął poważnie zastanawiać się nad zakupem indywidualnej diety. Odkąd korzystam z usług TIM Catering, wiem, że daje pociechom dobry przykład, jak powinny się prawidłowo odżywiać. Myślę, że jedzeni pudełkowe było dla mnie i mojej rodziny genialnym rozwiązaniem.