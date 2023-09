Zakrzepica i inne choroby żylne - do kogo zwrócić się po pomoc?

Leczeniem żylaków, zakrzepicy żylnej i innych chorób układu naczyniowego warto zająć się możliwie jak najszybciej. Im wcześniej problem zostanie wykryty, tym większa szansa na to, że rozwój choroby da się zatrzymać, a niektórych dolegliwości zupełnie pozbyć. Z pomocą tutaj przychodzi przede wszystkim flebolog.

Flebolog — czym się zajmuje i kiedy warto się do niego udać?

Flebolog to nie to samo, co chirurg naczyniowy. Ten ostatni zajmuje się inwazyjnym leczeniem chorób układu naczyniowego. W przypadku flebologa bardzo istotną częścią pracy jest diagnostyka, a nie tylko leczenie chorób żył. Samo leczenie niekoniecznie od razu musi oznaczać operację czy bardziej inwazyjny zabieg. Im wcześniej uda się rozpoznać choroby niewydolności żylnej, zakrzepicę żył głębokich, tym większa szansa, że leczeniem chorób żył zająć się będzie mógł właśnie (nieinwazyjnie) flebolog, a operacja nie będzie konieczna. W przypadku jednak konieczności wdrożenia inwazyjnego leczenia zapaleń żył, żylaków, zakrzepicy żylnej niezbędna jest jednak pomoc chirurga naczyniowego.

Żylaki kończyn dolnych — jak rozpoznać problem?

Zakrzepica żylna oraz inne choroby układ naczyń kończyn dolnych nie rozwijają się z dnia na dzień. Z reguły jest to dłuższy proces. Im wcześniej zareagujesz więc na objawy, tym większe szanse dajesz lekarzowi zajmującemu się leczeniem schorzeń żył. Jeśli więc zauważysz u siebie:

powracający problem ciężkości nóg,

opuchnięcie w obrębie kończyn dolnych,

sine przebarwienia na skórze (które mogą być efektem zmniejszonego przepływu krwi),

nawracające pieczenie nóg,

drętwienie lub mrowienie kończyn dolnych

pajączki tworzące się na nogach,

nie zwlekaj, tylko udaj się do lekarza i rozpocznij proces diagnostyki. Zakrzepica żył jest podstępną chorobą, która przez długi czas może dawać objawy takie jak: zaczerwieniona ocieplona skóra, opuchlizna w okolicy kostki lub podudzia czy ból w klatce piersiowej. Nie warto ich lekceważyć.

Zajmuje się nie tylko leczeniem żylaków, ale i profilaktyką chorób naczyń

Flebologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami żylnymi, ale i wywołującymi je przyczynami. Istotne w kontekście zakrzepicy jest więc badanie pod kątem miażdżycy, badanie układu limfatycznego, a nie tylko samych żył. Podstawowym badaniem dla flebologa jest jednak przede wszystkim USG żył. To ono daje obraz układu żylnego, pozwala stwierdzić, w jakim stopniu zaawansowania jest zakrzepica i podjąć jej leczenie. Flebolog może pomóc przy: