Zabieg depilacji laserowej - jak się do niego przygotować?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Uporczywe włoski, które ciągle odrastają? Powtarzające się stany zapalne? Medycyna estetyczna ma na to swój sposób. Jest nim depilacja laserowa, która trwale usuwa owłosienie z wybranych obszarów ciała. Kto może z takiego zabiegu skorzystać i jak powinien się do niego przygotować? Sprawdzamy!

Depilacja laserowa – czy dla każdego?

Niestety jak każdy inny zabieg, tak depilacja nie jest przeznaczona dla wszystkich. Niektórzy muszą o niej zapomnieć na zawsze, a inni tylko na pewien czas. Pierwszą grupę stanowią osoby borykające się z chorobą nowotworową, a także wybranymi chorobami skórnymi. Mowa tutaj np. o łuszczycy czy bielactwie. Każdy taki przypadek, chęci wykonania zabiegu depilacji laserowej powinien być skonsultowany z lekarzem specjalistą. Tylko po uzyskaniu jego zgody można przystąpić do likwidacji owłosienia. Skonsultować z lekarzem lub osobą przeprowadzającą zabieg należy także posiadanie rozrusznika serca. W zasadzie każda choroba jak i jej konsekwencje muszą zostać ujawnione przed zabiegiem. Dlatego też sama kosmetyczka przed jego wykonaniem wręcza do wypełnienia ankietę. Na jej podstawie decyduje czy może przystąpić do depilacji.

Depilacja laserowa – jak się do niej dobrze przygotować?

Depilacja laserowa to zabieg na który trzeba się zapisać w wybranym gabinecie kosmetycznym jak np. https://salonpieknecialo.pl/ . Podczas zapisu warto dopytać o to jak się przygotować. Z całą pewnością uzyska się takie informacje jak: konieczność zaprzestania depilacji innymi sposobami niż tradycyjna maszynka, odstawienie naparów ziołowych i herbatek odchudzających zawierających substancje światłouczulające. Bardzo ważne jest także to, ze do zabiegu nie można podejść ze świeżą opalenizną. Niezależnie od tego czy jest ona efektem promieni słonecznych, lamp solarium czy też nałożonego samoopalacza. Tuż przed zabiegiem nie należy na skórę, która mam mu zostać poddana nakładać żadnych kosmetyków.

Depilacja laserowa – efekty, czas trwania

W przypadku depilacji laserowej bardzo ważny jest czas. Pierwszy zabieg już da efekty, ale ich wzmocnienie będzie następowało z każdą kolejną wizytą. Zwykle jest to około sześciu zabiegów. Każda z nich trwa 15-25 minut. Wszystko zależy od tego, który obszar ciała jest poddawany depilacji. Należy pamiętać, że między zabiegami należy utrzymać odstęp czasu. Będzie to od 6-8 tygodni. Tylko wówczas ma się szansę na uzyskanie dobrych rezultatów.