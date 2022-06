​Zabawa Slime’em – Jak stworzyć swojego własnego glutka?

Dzieciaki uwielbiają tworzyć coś samodzielnie. Pewnie dlatego Slime, znany inaczej jako glutek, stał się jedną z najpopularniejszych zabawek ostatnich lat. Jego zrobienie jest proste i szybkie, a daje mnóstwo radości. Jak zatem zabrać się do jego wykonania? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w poniższym artykule!

Czym jest Slime?

Zapewne każdy rodzic spotkał się już z tą nazwą, jednak nie każdy wie, co dokładnie oznacza. Slime to nic innego jak miękka i elastyczna masa, którą można ugniatać, przelewać przez palce czy nawet tworzyć na niej bąble powietrza. To właśnie jej plastyczne właściwości sprawiają, że zabawa nią jest tak satysfakcjonująca. Co więcej, zabawa Slime’em może pomóc w prawidłowym rozwoju dziecka, ponieważ to świetne narzędzie w terapii integracji sensorycznej.

Glutka można wykonać samodzielnie w domu lub kupić gotowy produkt. Warto zwracać uwagę na deklaracje producentów, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele Slime'ów wątpliwej jakości, które mogą podrażnić delikatną skórę dziecka. Dlatego najlepiej jest kupować od sprawdzonych producentów, którzy deklarują, że ich preparaty są w pełni bezpieczne.

Co jest potrzebne do wykonania Slime’a?

Podstawowy przepis jest bardzo prosty i wymaga użycia zaledwie dwóch składników. Nie warto jednak ograniczać się tylko do nich, ponieważ za pomocą różnych dodatków, można nadać Slime’owi nowe tekstury i konsystencję, a nawet zapachy. Zatem potrzebne będzie:

aktywator do Slime’a,

klej PVA (znajdziesz go np. na stronie https://www.tuban.pl/pol_m_SLIME_Kleje-PVA-do-slime-1106.html),

Opcjonalnie można dodać:

brokat,

barwnik

aromat np. arbuzowy, albo inny, lubiany przez dziecko,

wybrany dodatek np. sztuczny śnieg, kulki styropianu, gwiazdki, kryształki, kolorowe koraliki.

Oprócz tego przygotuj:

szpatułkę,

miseczkę.

Jeśli nie chcesz kompletować wszystkich niezbędnych akcesoriów samodzielnie, możesz kupić gotowy zestaw.

Jak wykonać Slime’a krok po kroku?

Do miseczki wlej klej PVA.

Następnie dodaj do naczynia barwnik lub brokat oraz opcjonalnie aromat. Wymieszaj całość do osiągnięcia jednolitego koloru.

Czas na aktywator. Dolewaj go pomału, mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji. Slime powinien nie kleić się do rąk, nie brudzić ich i być plastyczny. Jeśli wciąż jest lepki, dodaj ponownie odrobinę aktywatora i wymieszaj.

Slime zrobiony i gotowy do zabawy! By jednak był jeszcze ciekawszy, możesz na końcowym etapie dodać do niego wspomniane wyżej składniki np. sztuczny śnieg. Zdziwisz się, jak bardzo zmieni się jego glutkowata konsystencja!

​ Czy można przygotować Slime’a ze składników, które znajdę w domu?

Jest to możliwe, aczkolwiek nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Po pierwsze, efekt może nie być tak zadowalający, a po drugie wykorzystane do tego składniki, takie jak płyn do soczewek czy boraks, nie są odpowiednie dla dzieci. Mogą wywołać podrażnienia skóry i układu oddechowego. Dlatego znacznie lepszym pomysłem jest kupienia bezpiecznych, dedykowanych do dziecięcych zabaw składników marki Tuban. Co innego, jeśli chodzi o dodatki do Slime. Tutaj świetnie sprawdzą się rzeczy, które możemy znaleźć w domu. Nasiona grochu czy koraliki ze starej, zepsutej bransoletki można śmiało wykorzystać i dać im drugie, glutkowe, życie.