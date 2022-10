Wyjeżdżasz na narty? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 

Gdy szykujemy się na wyjazd na narty, to bardzo często przygotowujemy sprzęt, swój strój, jak i masę innych rzeczy. Coś w tym jest. Jednak zapominamy bardzo często o tym, co jest najważniejsze. Co mamy na myśli? Mowa o odpowiednim ubezpieczeniu. Jakie ubezpieczeni wybrać na wypad na narty?

Gdzie wybierasz się na narty?

W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie się wybieramy na narty. Inny rodzaj polisy będzie nam potrzebny, gdy będą to stoki położone na terenie naszego kraju, a całkowicie inne, gdy chodzi o stoki za granicą. Wiadomo, że w Polsce posiadamy ubezpieczenie zdrowotne.

W razie jakiegokolwiek wypadku to zostanie nam udzielona pomoc medyczna darmowa w ramach właśnie tego ubezpieczenia. Możemy spokojnie sobie jeździć na nartach, czy też na innym sprzęcie. Głowę mamy na pewno spokojną, a więc możemy się skupić na bezpiecznej jeździe. Możemy wówczas korzystać do woli z Kasprowy Wierch – stok. Ten urlop na pewno spędzimy, świetnie się bawiąc.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyjazdów na narty zagraniczne. Mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie, które posiadamy w Polsce działa także na terenie innego kraju, należącego w Unii Europejskiej. Jest to prawda, ale jedynie po części. Tak naprawdę wyjeżdżając za granicę, wyrabiamy sobie na podstawie posiadania krajowego ubezpieczenia zdrowotnego kartę EKUZ. Z tą kartą rzeczywiście zostanie nam udzielona pomoc medyczna, ale jedynie podstawowa.

Z refundowanej listy jest wykreślonych mnóstwo ważnych kwestii. Do jednych z nich należy, chociażby ratownictwo medyczne. O kosztach ratownictwa i akcjach poszukiwawczych możemy poczytać tutaj https://www.polisanarciarska.pl/poradniki/koszty-ratownictwa-i-poszukiwania-w-gorach. Od razu rzuci się nam w oczy to, że nie jest to tania kwestia. Raczej koszty są ogromne. Można wpaść w poważne tarapaty finansowe dosłownie w kilka minut.

Osoba przezorna zawsze powinna mieć wykupione dodatkowe ubezpieczenie. O jakim ubezpieczeniu mowa? Gdzie takowe można wykupić? Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie, które powinniśmy wziąć pod uwagę, to ubezpieczenie ogólnie rzecz biorąc turystyczne. Wielu ubezpieczycieli w swojej ofercie posiada specjalne ubezpieczenie w góry. Wówczas są w nim uwzględnione nie tylko kwestie typowo turystyczne, ale także kwestie:

darmowych poważnych zabiegów medycznych,

akcje poszukiwawcze,

transport medyczny,

oraz wiele, wiele innych kwestii.

Co jak co, ale takowe ubezpieczenie sprawia, że możemy się czuć bezpiecznie. Gdy do posiadania odpowiedniej polisy dołożymy także bezpieczną jazdę na nartach, czy też na innym sprzęcie, to można uznać, że nic nam nie grozi. Rzeczywiście jest to bardzo ważna kwestia.

Nie tylko nie będziemy się narażać na spore wydatki, ale także możemy liczyć na profesjonalną pomoc medyczną i to na wielu polach. Jak najbardziej daje to poczucie bezpieczeństwa, a już na pewno, gdy znajdujemy się w obcym kraju.