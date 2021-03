Wybór materacy do spania w Sosnowcu - jaki będzie najlepszy?

Wybór materaca powinien być przemyślany. Sen zabiera nam bowiem około 1/3 życia - dlatego też warto zadbać o maksymalny komfort.

Materac dla "wiercipięty"

To co może utrudniać spokojny sen to spanie z partnerem, który wierci się, wstaje w nocy, nie może znaleźć sobie miejsca. Dlatego szukając materaca, zwróćmy uwagę na model, który będzie redukował drgania. Do takich należą materace wykorzystujące technologię Multipocket. Produkty te cechują się wysoką elastycznością punktową, nie przenoszą drgań, dzięki czemu "wstrząsów" materaca nie odczuje osoba leżąca po drugiej stronie łóżka.

Komfort snu osobie, która wierci się w czasie snu zapewni także odpowiednia szerokość produktu. Materac dla pary powinien mieć minimum 140 centymetrów szerokości. Odpowiednio, model dla pojedynczego użytkownika powinien mieć minimum 70 centymetrów.

Komfort snu osobie, która wierci się w czasie snu zapewni także odpowiednia szerokość produktu. Materac dla pary powinien mieć minimum 140 centymetrów szerokości. Odpowiednio, model dla pojedynczego użytkownika powinien mieć minimum 70 centymetrów.

Materac dobry dla kręgosłupa

Różne partie ciała wymagają różnego podparcia, warto zainteresować się modelami, w których wyróżnić możemy strefy. Materace z 7 różnymi strefami podparcia, dzięki zastosowaniu w ich wkładzie pianek - wysoko i termoelastycznej, dopasowują się doskonale do krzywizn ciała i sprawiają, że użytkownik nie ma poczucia zapadania się w produkt.

Modele z lateksowym wkładem będą idealnie podpierać kręgosłup. Są one idealne dla osób o podwyższonej wadze. Im większa waga, tym twardsze powinno być podłoże, na którym śpimy. Wkład lateksowy podwyższa twardość materaca, nie odbierając mu sprężystości. Jest też antybakteryjny.

Wybór wysokiej klasy materaca pozwoli nam cieszyć się komfortem i higieną snu. Za tym idą też lepsze samopoczucie na co dzień i dbałość o nasz kręgosłup.