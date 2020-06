Wiele spraw załatwimy bez wychodzenia z domu. O czym warto wiedzieć?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ostatnie miesiące uzmysłowiły nam, jak wiele spraw możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Zadania, które jeszcze do niedawna wymagały spaceru lub przejażdżki samochodem, dzisiaj udaje wykonać jednym kliknięciem myszy lub telefonem. Wiele wskazuje na to, że ze sporej liczby rozwiązań już nie zrezygnujemy i wygoda związana z nimi pozostanie z nami na dłużej. Co tak naprawdę już dzisiaj można załatwić z domu? O czym warto pamiętać i na co zwracać uwagę?

1. Zakupy

Do tej pory ulubionym sposobem na zakupy Polaków były wizyty w galeriach handlowych i supermarketach. Panika związana z pandemią COVID-19 zmieniła nasze podejście całkowicie. Jedni rezygnowali z zakupów w obawie o zarażenie, inni - zniechęceni długimi kolejkami i skomplikowanymi procedurami. Jako że rynek nie znosi próżni, powstało wiele nowych rozwiązań, umożliwiających dokonywanie zakupów w sklepach internetowych z wygodną dostawą do domu lub możliwością osobistego odbioru gotowych zakupów. Choć wcześniej także można to było znaleźć w ofercie największych marketów, obecnie się upowszechniło i udoskonaliło. Oprócz sklepów takich jak Tesco, Carrefour czy Auchan możliwość zakupów online wprowadziły również (choć w nieco ograniczonym stopniu) nawet dyskonty, jak Lidl czy Biedronka. Markety budowlane od dość dawna gwarantowały dostawę do domu. W sieci nie brakuje również firm zajmujących się dowożeniem zamówień ze sklepów, które nie mają takiej opcji (np. zakupy z dowodem).

Na co zwracać uwagę: Na minimalną kwotę, od której zaczyna się darmowa dostawa lub na koszt dostawy. W przeciwnym razie może czekać nas niemiła niespodzianka.

2. Sprawy urzędowe

Choć od lat sukcesywnie rozwijano możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet, to nigdy nie cieszyło się to taką popularnością, jak teraz. Zwłaszcza że ilość możliwych do wykonania czynności jest naprawdę imponująca. Online możesz m.in.:

sprawdzić swoje dane w rejestrach,

złożyć wniosek o 500+,

rozliczyć się z fiskusem,

uzyskać kilka rodzajów wpisów i zaświadczeń,

wymeldować i zameldować się,

zaaplikować o kartę EKUZ,

zarejestrować, zawiesić, wznowić i zakończyć działalność gospodarczą,

wpisać się na listę wyborczą (również do wyborów korespondencyjnych).

Lista spraw jest naprawdę długa i warto zapoznać się z nimi - w większości przypadków wizyta w urzędzie okazuje się zbędna.

Na co zwracać uwagę: Do niemal każdej sprawy potrzebny będzie Profil Zaufany - na szczęście można go wyrobić bez wychodzenia z domu, np. posługując się kontem bankowym.

3. Leki i suplementy diety

W sieci bezproblemowo kupisz również potrzebne leki i suplementy. Taką ofertę mają największe sieci aptek w Polsce, dlatego nie musisz obawiać się o pochodzenie kupowanych medykamentów. Łatwo sprawdzisz dostępność w aptekach internetowych wybranego leku, jego cenę i skład, a samo zamówienie ogranicza się do kilku kliknięć myszą i podania adresu do zamówienia. W ten sposób można również zamawiać leki na receptę (umożliwia to recepta online).

Na co zwracać uwagę: Na cenę - ta pomiędzy aptekami może się znacząco różnić.