Ubezpieczenia komunikacyjne - rodzaje i wybór

Kupując samochód, należy liczyć się z koniecznością wyboru ubezpieczenia. Warto wiedzieć, jakie są dostępne opcje oraz na czym polegają. Pośród ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się warianty obowiązkowe dla każdego posiadacza auta oraz warianty nieobowiązkowe. Jak więc wybrać odpowiednie dla siebie?

OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej to obowiązkowy rodzaj ubezpieczenia samochodu. Każdy kierowca ma obowiązek wykupić OC dla swojego pojazdu. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia właściciel auta jest chroniony przed skutkami szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w ruchu drogowym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do incydentu na drodze takiego jak zderzenie, stłuczka lub wypadek, kierowca nie poniesie konsekwencji finansowych z tym związanych. Opłata za szkody zostanie uiszczona przez ubezpieczyciela.

AC

Autocasco to jedno z najczęściej wybieranych ubezpieczeń dobrowolnych. Zapewnia ono ochronę auta na wypadek kradzieży lub różnego rodzaju uszkodzeń np. z powodu działania zwierząt, żywiołów, właściciela, innych kierowców. Posiadacz ubezpieczenia AC może liczyć na odszkodowanie lub naprawę auta. Warunki wypłat i obejmowanych szkód mogą być dopasowane do indywidualnych preferencji posiadacza samochodu. Różne warianty ubezpieczeń komunikacyjnych obejmują często połączenie OC z AC, ponieważ chroniony wtedy jest zarówno właściciel, jak i pojazd.

NWW

Kolejnym dobrowolnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Obejmuje ono życie i zdrowie kierowcy pojazdu oraz jego pasażerów. Oznacza to, że jeśli podczas użytkowania auta ktoś ucierpi, może otrzymać finansowe odszkodowanie lub pokrycie kosztów leczenia szpitalnego. Możliwe jest wybranie wariantów świadczeń w różnych zakresach. NWW obejmuje nie tylko szkody wyrządzone podczas przemieszczania się samochodu, ale również wsiadanie do i wysiadanie z auta, postój, zatrzymanie, naprawę pojazdu na drodze.

Assistance

Ostatnie z ubezpieczeń dobrowolnych to ubezpieczenie Assistance. Gwarantuje ono kierowcy pomoc podczas wypadku lub awarii samochodu. Ten rodzaj ubezpieczenia może obejmować zakres różnych usług oraz odległości i terytorium (np. w kraju, za granicą), na jakich mogą być świadczone. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczyciel Assistance zajmie się organizacją i pokryciem kosztów naprawy, holowania do warsztatu, czy nawet da pojazd zastępczy.

Każdy kierowca ma prawo ostatecznie zdecydować, jakie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych będą dla niego odpowiednie. Może pozostać tylko przy obowiązkowym OC, lub połączyć je z jednym, dwoma, czy trzema dobrowolnymi opcjami.