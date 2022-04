Torba wodoszczelna niezbędnikiem każdego biwaku

Specjalistyczna torba wodoszczelna sprawdzi się w wielu outdoorowych aktywnościach: nie tylko na biwaku, ale także podczas pieszych wędrówek, na kajakach, łodziach, żaglówkach itp. Jak myślisz, jak droga jest torba wodoszczelna? Kosztuje mniej niż myślisz. Mało tego, jest bardzo łatwo dostępna. Poniżej znajdziesz wskazówki, gdzie jej szukać i czym kierować się przy wyborze.

Niezawodny Over Board

Over Board to producent specjalizujący się w rozmaitych wodoszczelnych akcesoriach. Każda torba wodoszczelna z logiem Over Board to pewniak. Marka współpracuje z osobami aktywnie uprawiającymi sporty wodne, mało tego - również jej twórcy zajmują się różnymi aktywnościami na wodzie. Czym charakteryzują się torby wodoszczelne tego producenta? Co oferują?

Klasyfikacja wodoszczelności wg producenta toreb wodoszczelnych

Over Board nieustannie podnosi poprzeczkę: twórcy marki stworzyli specjalną klasyfikację, której podlegają wszystkie wytworzone przez nią produkty. Po co? Otóż samo stwierdzenie “wodoszczelność” można różnorako rozumieć: jeden artykuł może gwarantować wodoodporność jedynie na niewielką mżawkę bądź zachlapania, a innemu niestraszne będzie pełne, długotrwałe zanurzenie. Jak więc wygląda ta klasyfikacja, której podlega każda wodoszczelna torba?

1. klasa wodoszczelności - najmniejsza szczelność: gwarancja trwałości w przypadku niewielkich opadów atmosferycznych i zachlapań

2. klasa wodoszczelności - odporność na ekstremalnie złą pogodę

3. klasa wodoszczelności - torby wodoszczelne w tej klasie nie toną (unoszą się na powierzchni wody wraz z zawartością, co ułatwia ewentualne poszukiwania) i radzą sobie z krótkotrwałym zanurzeniem

(unoszą się na powierzchni wody wraz z zawartością, co ułatwia ewentualne poszukiwania) i radzą sobie z krótkotrwałym zanurzeniem 4. klasa wodoszczelności - wodoszczelność do głębokości maks. 1 metra na czas nie dłuższy niż 30 min.

5. klasa wodoszczelności - wodoszczelność do głębokości maks. 6 metrów na czas nie dłuższy niż 60 min.

Zgodzisz się chyba ze mną, że powyższa klasyfikacja w bardzo wyczerpujący sposób opisuje możliwości danego produktu.

Torby wodoszczelne Over Board

Występują w wielu różnych pojemnościach i wariantach kolorystycznych. Każdy z pewnością znajdzie odpowiedni dla siebie model. Na biwak (kiedy trzeba zabrać ze sobą śpiwór i namiot) oraz inne kilkudniowe eskapady świetnie sprawdzą się torby wodoszczelne o dużych pojemnościach (90 bądź 130 litrów), np. “Classic Duffel”, “Pro - Sport Duffel” lub “Adventure Duffel”. Na kilkugodzinnym spływie kajakowym zbawienna może okazać się niewielka torebka wodoszczelna w wygodnym, modnym fasonie nerki (“Pro - Light” o pojemności 2l), do której można schować niezbędne drobiazgi, takie jak np. telefon komórkowy, portfel, a nawet butelkę wody. Jeżeli jesteś amatorem wycieczek rowerowych, to polecam zapoznać się ze specyfikacją torby wodoszczelnej w formie poręcznej sakwy na kierownicę (“Velodry” o poj. 10l). To tylko niektóre przykłady toreb wodoszczelnych Over Board dostępnej na stronie https://gosup.pl/torby-wodoszczelne-95, gdyż w asortymencie marki nie brakuje również takich o średnich pojemnościach (20l, 35l, 60l).

Gdzie kupić torbę wodoszczelną?

Zainteresowała Cię któraś z wymienionych powyżej toreb wodoszczelnych? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o ofercie marki Over Board? A może szukasz niezawodnego etui na telefon bądź inną elektronikę? Jeżeli tak, to odsyłam Cię na stronę www.gosup.pl, gdzie znajdziesz nie tylko wysokiej klasy torby wodoszczelne, ale także inne gadżety przydatne podczas biwaku (i nie tylko). Czeka tam na Ciebie ogromna ilość sprzętu w naprawdę niskich, przystępnych cenach.