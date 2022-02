To właśnie Twoje ciało pozwala Ci na smakowanie życia. Zadbaj o nie tak jak zasługuje

Odczuwasz ciągłe zmęczenie i zdenerwowanie? Dźwięk budzika o poranku powoduje narastanie w Tobie frustracji? Jeśli tak to jest to najwyższy czas na zmianę! Złe samopoczucie przekłada się na naszą efektywność. Gorzej wykonane obowiązki w pracy są powodem do złych relacji z szefem. Jeśli czujesz się bezsilny i nie wiesz jak sobie z tym poradzić to świetnie trafiłeś. Rozwiązanie Twoich problemów znajdziesz właśnie w tym artykule!

Dosha – odkryj swoje siły życiowe i poznaj sekret funkcjonowania Twojego organizmu

Zapewne gdzieś już słyszałeś o ajurwedzie, indyjskiej medycynie naturalnej. Nie wierzysz w jej zbawienne działanie? Pozwól przedstawić sobie na czym polega jej idea! Zacznijmy od początku. Każdy z nas jest indywidualnością. Choć z pozoru wyglądamy podobnie to nasz charakter jest rzeczą wyróżniającą nas spośród tłumu. Owszem, mamy wspólne cechy, jednak każdy z nas posiada coś wyjątkowego, co czyni nas niepowtarzalnymi. Właśnie to charakteryzuje ajurwedyjską naukę – indywidualne podejście do każdej osoby! Zgodnie z jej ideą każdy człowiek posiada siły życiowe zwane doshami odpowiadające za poszczególne elementy organizmu. Na podstawie tego wyróżnia się:

doshę vata – skupia się na ruchach ciała, umysłu i zmysłów, a także reguluje proces wydalania,

doshę pitta – zapewnia organizmowi ciepło, wpływa na proces trawienny i metabolizm,

doshę kapha – skupia się na zachowaniu prawidłowej fizyczności oraz równowadze płynów wewnątrzustrojowych.

Zgodnie z ajurwedą ciało ludzkie stanowi połączenie wszystkich trzech doshy, a naszym głównym celem jest zadbanie o harmonie pomiędzy nimi.

Zadbaj o wewnętrzne piękno z ajurwedą. Jego nie poprawisz operacjami plastycznymi

Niepodważalny jest fakt, że wygląd ludzki uzależniony jest od sposobu myślenia i nastawienia do świata. Zastanów się jak zmieniał się Twój wygląd pod wpływem stresu i długotrwałego zmęczenia? Nadmiernie wypadające włosy, szara cera, podkrążone oczy to cechy charakterystyczne takiego stanu. Ciało i dusza stanowią nierozerwalny duet i tylko ich wspólne, prawidłowe działanie jest kluczem do piękna. Wdrażając ajurwedę w swoje życie, zyskujesz gwarancję piękna zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. Teraz pewnie zastanawiasz się od czego zacząć? Twój pierwszy krok to poznanie siebie. W tym celu przydatna okaże się medytacja pozwalająca zajrzeć w głąb. Krok drugi to oczyszczenie organizmu z toksyn. Niestety, ale współczesny styl życia sprawia, że każdego dnia jesteśmy bombardowani złą energią. Aby otworzyć sobie drogę do szczęścia musisz się jej pozbyć. W sklepie internetowym DEVA Harmony znajdziesz preparaty ziołowe wspomagające oczyszczanie oraz ogólne działanie organizmu. Pamiętaj, że zalety ziołolecznictwa są wykorzystywane od zarania dziejów. Sam na sobie wypróbuj ich zbawienny wpływ!