Test do Policji - jak wygląda w rzeczywistości?

Praca w Policji zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Znaczna część kandydatów odpada na jednym z czterech etapów. Tylko nieliczna część ma możliwość założenia munduru policjanta. Jak wyglądają testy do Policji?

Jaki powinien być wzorowy policjant?

Policjanci na co dzień chronią zdrowie i mienie obywateli. Często uczestniczą w sytuacjach, które można uznać za groźne i niejednokrotnie muszą stawać w obronie słabszych.

Codzienna praca policjanta wiąże się z wieloma trudnościami oraz wyzwaniami, które stawiają ich wytrzymałość psychiczną i fizyczną na granicy.

Każda osoba wstępująca do Policji powinna być świadoma, że ten zawód jest jednym z najtrudniejszych na świecie. Testy do Policji stanowią jedynie przedsmak tego, co czeka Was podczas prawdziwego dnia pracy.

Jak wyglądają testy do Policji?

Testy do Policji stanowią wyzwanie dla każdego kto zechce dołączyć do jej szeregów. Dzielą się one na cztery wymagające etapy, które sprawdzą różne umiejętności kandydata i pozwolą ocenić czy nadaje się do pracy w Policji.

Test Sprawności Fizycznej (TSF)

Każdy policjant powinien charakteryzować się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, która wyróżniałaby go spośród większości obywateli. To podstawa przy zatrzymaniach przestępców czy pieszych pościgach.

Każdy egzamin fizyczny to 7 ćwiczeń w formie toru przeszkód, który należy ukończyć możliwie jak najszybciej, ale nie przekraczając 101 sekund. Powyżej tego czasu nie zaliczymy egzaminu fizycznego. Im szybciej uda nam się go ukończyć, tym lepszą oceną otrzymamy.

Warto pomyśleć o przygotowaniach już na kilka miesięcy przed egzaminami, gdyż wyrobienie odpowiedniej kondycji fizycznej musi zająć trochę czasu.

Test Wiedzy Ogólnej (TSO)

Test wiedzy do Policji to arkusz, który zawiera 40 pytań zamkniętych. W każdym arkuszu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Doskonałym źródłem wiedzy to egzaminu okazują się rozwiązane oryginalne arkusze z testów wiedzy do Policji wraz z odpowiedziami, które przyspieszają proces nauki o wiele godzin.

Pytania będą dotyczyć prawa, administracji oraz codziennej pracy policjanta.

Testy psychologiczne

Zdecydowanie najtrudniejsza część egzaminów na której znaczna większość kandydatów uzyskuje niską ilość punktów. Nie ma dobrego sposobu na zwiększenie ilości punktów, po prostu trzeba być odpowiednio przystosowanym do wykonywania zawodu policjanta.

Sprawdzana jest przede wszystkim odporność psychiczna, możliwości intelektualne policjanta oraz cechy charakteru.

Testy psychologiczne dzielą się na trzy poszczególne etapy:

Test na inteligencję

Test psychologiczny

Rozmowę z psychologiem

Rozmowa kwalifikacyjna ( kiedyś wywiad zorganizowany)

Dwóch policjantów zadaje kandydatowi wiele nieszablonowych pytań, które mogą zaskoczyć swoją treścią. Ich zadaniem jest przede wszystkim wywołanie stresu, który pozwala na ocenienie odporności kandydata i jego wzorca zachowań w trakcie podobnych sytuacji związanych ze stresem.