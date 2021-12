Szczelny montaż okna - na czym polega?

Aby okno mogło długotrwale utrzymywać wysoki poziom termoizolacyjności, niezbędny jest jego odpowiednio przeprowadzony montaż. Jak przebiega ten proces, na jakich rozwiązaniach bazuje i gdzie odnaleźć specjalistę, który zrealizuje go w sposób fachowy? O tym dowiesz się z niniejszego wpisu.

Szczelny warstwowy montaż okna vs instalacja na piankę

Zastosowanie pianki montażowej jeszcze do niedawna było głównym sposobem wykorzystywanym do termo-akustycznego uszczelniania okien. Obecnie jednak rozwiązanie to sukcesywnie wypierane jest przez tzw. montaż wielowarstwowy. Z czego to wynika?

Podstawową wadą pianki poliuretanowej w opisywanym kontekście jest jej porowata struktura. Cecha ta bowiem istotnie ułatwia wilgoci wnikanie w głąb materiału, a to z kolei powoduje jego szybko postępującą degradację. Jednocześnie pianka montażowa źle znosi również bezpośrednie oddziaływanie nań promieniowania słonecznego, co w połączeniu z wcześniej wspomnianym problemem sprawia, że zabezpieczone nią okno może doznać pierwszych oznak utraty szczelności już na przestrzeni zaledwie kilku lat od instalacji.

Po drugiej stronie barykady znajduje się natomiast tzw. szczelny montaż okna, uwzględniający w ramach siebie wiele warstw zabezpieczających, dzięki którym realizacja jest w stanie przetrwać niezmieniona przez istotnie dłuższy czas. Na czym to polega? O tym poniżej.

Rozwiązania stosowane przy warstwowym montażu okien

W przypadku szczelnego montażu okien podstawowe spoiwo okienne również występuje w postaci pianki, jednak tym razem jest ono skutecznie odizolowane od czynników zewnętrznych dodatkowymi warstwami zabezpieczającymi. Jedną z najczęściej spotykanych spośród nich jest folia okienna aplikowana z obu stron otworu okiennego. Oprócz tego szklarz może też sięgnąć po rozprężną taśmę impregnowaną, która – podobnie jak wcześniej – zostanie umieszczona z obu stron okna, wokół jego ramy. Wspomniane rozwiązania pozwalają uzyskać nie tylko długotrwale niezawodną izolację termiczną, ale także efektywne wytłumienie akustyczne.

Jak przebiega szczelny montaż okna?

Aby uzyskać optymalną szczelność finalnej konstrukcji, trzeba przede wszystkim wyrównać glify oraz przygotować samą ościeżnicę. Następnie należy umieścić w ościeżu okno i wykonać wstępną warstwę uszczelnienia przy użyciu pianki. W dalszym etapie całość pokrywa się kolejnymi warstwami zabezpieczeń w postaci wspomnianych wcześniej folii oraz taśm rozprężnych. Od wewnętrznej strony montowanego okna często stosuje się też płynną folię wysokoelastyczną, która dzięki swoim unikalnym właściwościom jest w stanie dostosować się do niemal dowolnego typu powierzchni.

Dlaczego szczelny montaż okien jest tak ważny?

Bez dodatkowych warstw ochronnych spoiwo okienne w formie pianki szybko chłonęłoby wilgoć, przekształcając się sukcesywnie w mostek termiczny. Ponadto, w relatywnie krótkim czasie w okolicach okna zaczęłyby pojawiać się pleśń oraz skropliny. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu postępująca degradacja izolacji mogłaby spowodować konieczność ponownej instalacji okna już w kilka lat po pierwszej, nieumiejętnie przeprowadzonej próbie.

Jeżeli chcesz uniknąć takich sytuacji, rozważ montaż okien we współpracy z wysokokwalifikowanymi specjalistami z serwisu zleceniomat.pl. Profesjonalny i doświadczony szklarz przeprowadzi dla Ciebie całość procedury w sposób gwarantujący wieloletnią szczelność okna.