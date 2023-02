Sposoby na Porost Włosów - Na co Postawić

Problemy z wypadaniem włosów dotykają wielu z nas bez względu na płeć. Ich przyczyna może leżeć w silnych emocjach wywoływanych przez nasz organizm, problemy z hormonami, czy też wieloma chorobami. Warto z tą dolegliwością udać się do lekarza w celu ustalenia przyczyny utraty włosów. Znając przyczynę, możemy przystąpić do odpowiedniej pielęgnacji skóry głowy. Poznajcie nasze sposoby na porost włosów.

Sposoby na Porost Włosów - Problemy z Zapuszczeniem

Wiele osób niekiedy pragnie zmiany w swoim życiu i jedną z właśnie takich zmian jest zapuszczenie włosów. W tym przypadku dosyć często możemy zauważyć u siebie niecierpliwość związaną z tym, że ich porost nie odbywa się zbyt szybko. Takie momenty często sprawiają, że dużo uważniej przyglądamy się naszej skórze głowy, ale i końcówkom włosów. Przykładowo możemy zauważyć brak zmiany ich długości.

Takie sytuacje mają miejsce najczęściej wtedy, gdy mamy do czynienia z włosami rozjaśnianymi, farbowanymi lub takimi, które często naraża się na wysokie temperatury. Mowa oczywiście o korzystaniu z lokówki oraz prostownicy. W takich momentach włosy najzwyczajniej w świecie się wykruszają, przez co ich długość się nie zmienia, a na dodatek stają się bardziej przerzedzone. Na ten temat mogą wypowiedzieć się sportowcy.

Jak Zapuścić Włosy - Czego Użyć

Skupmy się teraz na tym, jak powinniśmy ułożyć swoją pielęgnację, aby nasze włosy rzeczywiście zaczęły rosnąć. Wspominane rady będą dobre tylko dla tych, którym włosy nie wypadają z powodu chorób lub schorzeń. Zacznijmy od odpowiedniego mycia włosów. Na co dzień potrzebujecie delikatnego szamponu, którym będziecie myli skórę głowy dwa razy. Najpierw po to, by zmyć zanieczyszczenia, a potem by była czysta.

Następnie, należy zaopatrzyć się w silniej działający szampon, który będzie zmywał wszystkie silikony z włosów i skóry głowy. Powinien być on używany raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Wraz z szamponem o silnym działaniu powinniście używać peelingu do skóry głowy. Nakłada się go przed myciem, aby pozbyć się martwego naskórka, nadmiaru sebum oraz wszystkiego, co blokuje pielęgnację przed lepszym działaniem.

Zazwyczaj trzymamy go na głowie około 10 minut. Dzięki jego działaniu wszystkie nasze kosmetyki szybciej dotrą do łusek włosów. Mowa także o produktach stricte przeznaczonych do porostu włosów. To właśnie one przy lepszym wchłanianiu się skuteczniej zadziałają. Pamiętajcie także o tym, by chronić swoje włosy przy pomocy olejków do końcówek. Chronią przed czynnikami atmosferycznymi oraz ciepłem z suszarki, czy prostownicy.

Sposoby na Porost Włosów - Wcierki

Jeśli przygotujecie swoją skórę głowy, tak jak to przedstawiliśmy powyżej, to możecie zacząć używać wcierek na porost włosów. Warto mieć na względzie, że nie każda wcierka jest przeznaczona do tego, aby stymulować cebulki włosa do wzrostu. Mogą być one przykładowo dedykowane do nawilżenia skóry głowy. Zalecamy więc zwracanie uwagi na ten aspekt, tak samo, jak na sposób korzystania ze wcierki.

Pamiętajcie także o tym, że istnieją rodzaje wcierek na porost, które opierają się na konkretnych składnikach. Dlatego, jeśli macie wrażliwą skórę głowy, to unikajcie produktów na bazie alkoholu. Dużo lepiej będzie w takim wypadku wybrać te z naturalnych składników i łagodnych dla skóry. Alergikom natomiast radzimy uważać i szczegółowo czytać opisy składów, aby nie doszło do uczuleń.

Regularne podcinanie końcówek co 3-4 miesiące również pomoże w zapuszczeniu gęstych pukli. Powodzenia!