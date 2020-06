Sklepy internetowe + rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystamy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zakupy online rozwijają się w błyskawicznym tempie. Z roku na rok widać wyraźny wzrost zarówno wartości zakupów online, jak i ilości nowych sklepów. Mimo, że wiele osób kupuje online tylko okazjonalnie, to średnio spędzamy kilka godzin tygodniowo na zakupy w sieci i poświęcamy im tego czasu coraz więcej.

Dlaczego sklepy internetowe odnoszą taki sukces?

Niewątpliwie do popularności zakupów online przyczynia się po prostu to, że są wygodne. W praktyce największym problemem często są nie zakupy, a wyczekiwanie na kuriera – jednak przy większych zakupach nawet czas poświęcony na ewentualne udanie się do punktu odbioru jest krótszy, niż wielogodzinne chodzenie po sklepach, porównywanie produktów i szukanie najlepszej oferty. Do tego błyskawicznie można sprawdzić, czy cena w danym sklepie jest korzystna – porównywarki cen, często połączone z opiniami klientów ułatwiają dobry wybór. Z możliwości porównania cen korzysta aż 80% internautów.

Kupowanie w sklepach internetowych jest też idealnym rozwiązaniem dla osób, które po prostu nie lubią tłoczyć się w sklepach i lubią robić zakupy z kubkiem kawy w ręku i ulubioną muzyką.

Jak wygląda budowanie sklepów internetowych?

Sklep sklepowi nierówny. Niektórzy bazują na gotowych szablonach, inni zlecają tworzenie sklepów internetowych specjalistom. Oba rozwiązania mają swoje zalety, a to, które jest lepsze, zależy od złożoności oferty i tego, czy potrzebujemy ewentualnych dodatkowych funkcji. Jeżeli tak, to warto zlecić stworzenie sklepu internetowego dopasowanego do naszych potrzeb.

Najpopularniejsze sklepy internetowe zawdzięczają swój sukces pracy wielu specjalistów. Konieczne jest zadbanie o dobry wygląd strony, ale przy tym konieczne jest jej sprawne – i szybkie – działanie. Około dwóch trzecich klientów rezygnuje z przeglądania strony, jeżeli ładuje się ponad 3 sekundy. Niezbędna jest więc współpraca projektanta i informatyka, a do tego dobre opisy kategorii i produktów. Wygodny i przyjazny dla użytkownika sklep ma większą szansę osiągnąć wysoką pozycję w wyszukiwarce, a zadowoleni klienci prawdopodobnie chętnie dokonają w nim kolejnych zakupów.