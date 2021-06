Self storage - w jakich sytuacjach sprawdzą się boksy magazynowe do wynajęcia?

Przeraża Cię nadmiar rzeczy w Twoim mieszkaniu i chcesz zrobić gruntowne porządki? Planujesz wielkie sprzątanie w piwnicy, garażu lub na strychu i zupełnie nie wiesz, co zrobić z przedmiotami, których nie chcesz jeszcze wyrzucać? A może potrzebujesz dodatkowego miejsca do składowania towaru swojego sklepu internetowego lub firmowego archiwum? Rozwiązaniem jest usługa self storage, czyli samoobsługowe magazyny do wynajęcia. Poznaj sytuacje, kiedy wynajem takiej przestrzeni jest doskonałym pomysłem!

Boksy magazynowe – znajdź miejsce dla rzeczy, które nie są Ci potrzebne na co dzień

Twoje mieszkanie ma niewielką powierzchnię, a zabudowane szafy w przedpokoju, regały, komody i szafki przestają już mieścić rzeczy zgromadzone przez domowników? Samoobsługowe boksy magazynowe rozwiążą Twój problem z brakiem przestrzeni. Możesz tutaj przewieźć sezonowe ubrania, okrycia wierzchnie i kurtki, nadmiar zabawek czy dziecięcą wyprawkę, którą chcesz pozostawić dla kolejnego maleństwa w rodzinie. Dodatkowa powierzchnia doskonale sprawdzi się także na sprzęt zimowy (narty, deski snowboardowe, kombinezony narciarskie itp.), akcesoria biwakowe (np. namiot, kuchenkę turystyczną, naczynia), zestaw wędek czy akcesoria związane z Twoim hobby.

Firmy oferujące tego typu magazyny do wynajęcia dbają o bezpieczeństwo mienia swoich klientów, dlatego nie musisz obawiać się jakichkolwiek zniszczeń. Ogrzewanie zapewnia stałą temperaturę, nie ma tutaj wilgoci, która mogłaby zniszczyć delikatne rzeczy. Bez obaw możesz przechowywać nawet księgozbiór, kolekcję modeli do sklejania, albumy ze zdjęciami czy pamiątki rodzinne.

Firmy oferujące tego typu magazyny do wynajęcia dbają o bezpieczeństwo mienia swoich klientów, dlatego nie musisz obawiać się jakichkolwiek zniszczeń. Ogrzewanie zapewnia stałą temperaturę, nie ma tutaj wilgoci, która mogłaby zniszczyć delikatne rzeczy. Bez obaw możesz przechowywać nawet księgozbiór, kolekcję modeli do sklejania, albumy ze zdjęciami czy pamiątki rodzinne.

Usługi self storage cieszą się rosnącym zainteresowaniem, dlatego z powodzeniem znajdziesz oferty w swojej okolicy. Osoby prywatne mogą tutaj wynająć niewielki boks o powierzchni 2,5m2 lub 3m2 i cieszyć się bezpiecznym miejscem do przechowywania.

Boksy do wynajęcia – dodatkowa przestrzeń, która pozwoli Ci zrobić porządki w garażu, piwnicy lub na strychu

Twój garaż, piwnica lub domowy strych zamieniają się w skład niepotrzebnych rzeczy? Powoli zaczyna brakować Ci miejsca na narzędzia oraz inne przedmioty, których na co dzień nie używasz? Zastanawiasz się, gdzie przewieźć stare szafki, których jeszcze nie chcesz wyrzucać lub komplet mebli ogrodowych po sezonie? Boksy do wynajęcia to idealna opcja dla osób, które planują generalne porządki.

Wystarczy, że wybierzesz komórkę o powierzchni dopasowanej do swoich potrzeb i podpiszesz umowę na określony czas. To pozwoli Ci zyskać przestrzeń, gdzie możesz bezpiecznie przewieźć rzeczy, które przestały już mieścić się na półkach i w pudłach.

Chcesz wynająć swoje mieszkanie? Boksy magazynowe pomogą Ci opróżnić pomieszczenia

Wiele osób ma problem ze składowaniem rzeczy z mieszkania, które chcą wynająć. Bardzo często do rozterek dochodzi, gdy właściciel planuje dłuższy wyjazd do pracy za granicę i nie chce pozostawiać swoich mebli, sprzętu AGD oraz prywatnych drobiazgów (np. ubrań, pamiątek, dekoracji) najemcom. Wynajem magazynu samoobsługowego stanowi rozwiązanie tej sytuacji. Możesz podpisać umowę na z góry określony czas i umieścić swój dobytek w boksie, do którego będziesz mieć wyłączny dostęp. Po powrocie do kraju masz gwarancję, że wszystko pozostało w idealnym stanie.

Wielu lokatorów chce wynająć mieszkanie nieumeblowane, aby zaaranżować je własnymi meblami, sprzętami i dodatkami. W takim przypadku, boksy magazynowe typu self storage to doskonała opcja dla właściciela, który ma problem z opróżnieniem wnętrz. Nie musisz wyrzucać swojego wyposażenia. W wynajętym mini-magazynie możesz bezpiecznie przechowywać meble, sprzęt AGD i RTV oraz inne drobiazgi.

Wynajem magazynu samoobsługowego – sposób na remont lub przeprowadzkę firmy

Chcesz odświeżyć siedzibę swojej firmy? Gruntowny remont wymaga opróżnienia gabinetów i sal, co może stać się naprawdę dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które nie posiadają własnego zaplecza magazynowego. Podczas kucia, szpachlowania i malowania ścian, remontów łazienek, sali konferencyjnej, recepcji i innych firmowych przestrzeni, meble pracownicze, sprzęt komputerowy, dokumentacja oraz artykuły biurowe mogłyby się zniszczyć. Wynajem magazynu samoobsługowego pozwala znaleźć bezpieczne miejsce dla firmowego mienia na cały czas remontu.

Tymczasowy magazyn dla firm to sposób na przeprowadzkę lub remont. Dowiedz sie o warunkach umowy i uniknij problemów podczas remontu lub przeprowadzki swojej firmy w inne miejsce.

Self storage – ekonomiczny sposób składowania towaru dla sklepu internetowego

Wiele sklepów internetowych nie dysponuje rozbudowanym zapleczem magazynowym. Nawet firmy, które posiadają własną przestrzeń do składowania towaru, mają w roku okresy, gdy ich zamówienia wzrastają. Self storage to elastyczne rozwiązanie, które pozwala zyskać miejsce do bezpiecznego przechowywania towaru zamawianego np. przed wakacjami, gdy zainteresowanie asortymentem jest większe. Boksy magazynowe mają różne powierzchnie (najczęściej od 2,5m2 do nawet 35m2), dlatego bez problemu można wynająć przestrzeń, która zmieści jedną lub więcej palet.

W ramach self storage otrzymasz wyłączny dostęp do pomieszczenia, z którego możesz korzystać 24 h/dobę. To pozwala łatwo rozładowywać i załadowywać dostawy (bez ograniczeń związanych z godzinami pracy obiektu). Hale magazynowe posiadają całodobową ochronę i systemy alarmowe, dlatego nie musisz obawiać się, że Twój towar mógłby być narażony na kradzież. Firmy oferujące boksy magazynowe do wynajęcia dbają o wygodne podjazdy dla samochodów dostawczych. Często klienci mogą wynająć także wózek widłowy z obsługą operatora lub skorzystać z innych opcji dodatkowych, co usprawnia proces logistyczny.