Salon kosmetyczny - poradnik jak wybrać najlepszy gabinet

Wizyty w salonach kosmetycznych cieszą się niesłabnącą popularnością. Podczas gdy jedne dopiero zaczynają swoją działalność, inne skutecznie poszerzają ofertę, proponując swoim klientom nowe rozwiązania. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak wybrać najlepszy gabinet.

Szeroka oferta nie ułatwia wyboru

Szeroki wachlarz usług i długa lista miejsc, które prześcigają się w propozycjach kolejnych zabiegów to jasny dowód na to, że rynek kosmetyczny prężnie się rozwija. Czy salony kosmetyczne są sobie równe? Czym się kierować, podejmując decyzję o zapisie?

1. Opinie i polecenia

Zanim zdecydujesz się umówić wizytę w salonie kosmetycznym, sprawdź, co na jego temat mają do powiedzenia inni. Warto zasięgnąć opinii dotychczasowych klientów, na przykład sprawdzając oceny w Google. Przykładem gabinetu, który cieszy się niesłabnącym uznaniem, jest Instytut Luisa - salon kosmetyczny w Sosnowcu .

2. Oferta

Szukając gabinetu kosmetycznego, który sprosta Twoim wymaganiom, koniecznie zwróć uwagę na proponowaną ofertę. To ważne, tym bardziej że niektóre salony proponują bardzo wąski zakres usług. Możesz to zrobić, odwiedzając stronę internetową gabinetu (jej obecność świadczy o tym, że masz do czynienia z profesjonalnym miejscem), telefonicznie (wówczas ocenisz poziom obsługi klienta) lub osobiście. Weryfikując ofertę, sprawdź, czy salon dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

3. Rozeznanie przed usługą lub zabiegiem

Pamiętaj, że czas przed rozpoczęciem zabiegu lub usługi także warto wykorzystać na ocenę jakości świadczonych usług. W jaki sposób? Sprawdź, czy kosmetolog zdecydowała się przeprowadzić rozeznanie, czyli ocenić stan skóry.

4. Bezpieczeństwo

Decydując się na skorzystanie z usług konkretnego salonu kosmetycznego, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Zanim zdecydujesz się poddać zabiegowi (lub skorzystać z usługi kosmetycznej), zwróć uwagę na poziom higieny. Istotny jest nie tylko porządek panujący w pomieszczeniu. Ogromne znaczenie mają sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku i dezynfekcja, mające na celu niszczenie szkodliwych drobnoustrojów.

5. Poziom obsługi klienta

Nie bez znaczenia jest poziom obsługi klienta. Jeśli zdecydujesz się osobiście zapisać na zabieg, zwróć uwagę na zachowanie personelu. W trakcie trwania wizyty miłym akcentem będą propozycja kawy albo herbaty i nienachalna rozmowa.

6. Wykwalifikowana kadra

Pamiętaj, że zabiegi kosmetyczne powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje – najlepiej wyższe wykształcenie kierunkowe, uzupełnione dedykowanymi szkoleniami i kursami. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zbieg, na który się zdecydujesz, zostanie przeprowadzony profesjonalnie i z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu najlepszych rezultatów, koniecznie zweryfikuj, czy kosmetolog, którą odwiedzasz, systematycznie się doszkala. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, jak dynamicznie rozwija się branża kosmetyczna.