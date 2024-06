Rządowe finansowanie in vitro wspiera niepłodne pary

Niepłodność to schorzenie, które utrudnia życie wielu parom w wieku rozrodczym, często komplikując ich plany dotyczące rodzicielstwa. Niestety choroba ta może pojawiać się z różnych przyczyn, przez co nie jest tak prosto ją zdiagnozować. Niejednokrotnie okazuje się, że jedyną nadzieją na posiadanie potomstwa u par zmagających się z zaburzeniami płodności jest zapłodnienie in vitro, które wymaga dosyć dużego nakładu finansowego. Pary, które wcześniej nie były w stanie pozwolić sobie na tę metodę leczenia, mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wraca rządowy program finansowania in vitro. Rusza od 1 czerwca 2024 roku i będą go realizowały ośrodki medyczne wspomaganej prokreacji, w tym Klinika Bocian w Katowicach.

Co będzie finansował program in vitro?

Założeniem programu jest finansowanie procedury in vitro nie tylko z użyciem własnych gamet, ale również z wykorzystaniem komórek jajowych, nasienia lub zarodków pochodzących z dawstwa. Jest to korzystne rozwiązanie dla par, które nie mają własnych komórek rozrodczych lub gdy ich jakość jest bardzo niska. Rządowy program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu. W przypadku in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia skorzystać można do 4 cykli, w przypadku in vitro z komórkami jajowymi dawczyń do 2 cykli, a w przypadku in vitro z zarodkami pochodzącymi z dawstwa do 6 cykli. Program oferuje również zabezpieczenie płodności w postaci możliwości zamrożenia gamet w przypadku pacjentów chorych na nowotwór.

Jakie para musi spełnić kryteria, aby zakwalifikować się do programu?

Każda para, zarówno małżeńska, jak i pozostająca we wspólnym pożyciu, która chce przystąpić do programu, musi przejść proces kwalifikacji. Przede wszystkim para musi mieć zdiagnozowaną bezwzględną niepłodność lub udokumentowane leczenie niepłodności przez 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu. Nowy program refundacji in vitro obejmuje również osoby, które wcześniej korzystały z dofinansowania in vitro w ramach lokalnych programów samorządowych, a także pary, które chcą zapewnić swojemu dziecku rodzeństwo.

Co z wiekiem?

Dodatkowo obowiązuje kryterium wiekowe: mężczyźni mogą mieć maksymalnie 55 lat, a kobiety 42 lata, jeśli korzystają z własnych oocytów lub nasienia dawcy oraz 45 lat w przypadku in vitro z dawstwem komórek jajowych lub zarodków. W przypadku dawstwa konieczna jest również opinia psychologa, który oceni gotowość pary do rodzicielstwa niegenetycznego. Jeśli chodzi o zabezpieczenie płodności, to tu również ustalono kryteria wieku przystąpienia do programu. Mogą wykonać to kobiety do 40 roku życia, a także mężczyźni do 45 roku życia.

Gdzie zgłosić się do programu w Katowicach?

Rządowy program in vitro jest realizowany w ośrodkach leczenia niepłodności, które zostały wyłonione w drodze konkursu. Należy do nich również Klinika Bocian w Katowicach mieszcząca się przy ul. Dąbrówki 13. Placówka zajmuje się kompleksową diagnostyką niepłodności kobiet i mężczyzn, wykonuje również procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Realizatorami programu in vitro zostały także ośrodki Kliniki Bocian w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Więcej informacji na temat refundacji in vitro oraz kwalifikacji par można otrzymać kontaktując się bezpośrednio z kliniką telefonicznie: + +48 32 701 04 60 lub odwiedzając stronę:

https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro