Rozmowa o pracę. Jak się przygotować?

Osoby, które mają już za sobą rozmowę o pracę przyznają, że za nimi najbardziej stresujący moment w ich życiu. Szczególnie, jeśli ma się do czynienia z wieloetapowym procesem, który ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów do pracy. Jak przygotować się do rozmowy o pracę, aby móc dobrze wypaść w oczach rekruterów? Oto kilka przydatnych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, aby móc odnieść sukces.

W co należy się ubrać?

Nawet najbardziej wygadany kandydat nie będzie w stanie przejść do następnego etapu procesu rekrutacyjnego, jeżeli nie zadba o swój wizerunek. Do tematu należy podejść profesjonalnie. Nie musi to być najdroższy garnitur lub żakiet, ale na pewno musi to być strój świadczący o profesjonalnym podejściu do danego stanowiska pracy.

Mężczyzna może pozwolić sobie na zwykłą koszulę, sweter lub koszulkę polo. Kobieta może postawić na sukienkę lub spódnicę. Jednak nie te, które wybiera się na letni deptak, ale te skromniejsze, na pewno nie posiadające głębokiego dekoltu. Taki styl nazywa się casual business dress code. Czasem musisz pójść o krok dalej i postawić na business formal dress code. Czysta formalność i elegancja, która często wymagana jest np. na rozmowę o pracę w kancelariach prawniczych.

Biżuteria w trakcie rozmowy o pracę

Oczywiście, że naszyjniki są dozwolone na rozmowie o pracę. Te właśnie elementy są w stanie poprawić formalny wizerunek całej stylizacji, nadając jej jeszcze poważniejszego charakteru. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli nie jesteś przyzwyczajona na co dzień do noszenia biżuterii, nie powinnaś się przymuszać do tego na rozmowie kwalifikacyjnej. Każdy kandydat ma bowiem zaprezentować swoje naturalne, codzienne oblicze, które będzie w stanie pokazać także po zatrudnieniu. Z drugiej jednak strony bez biżuterii niektórzy kandydaci prezentują się „blado”. Szczególnie na tle innych osób, więc może jednak warto coś wybrać? Oryginalnością cechuje się choker.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jednak przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to nie tylko pytanie o to, czy na rozmowie o pracę można mieć łańcuszek. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter na pewno będzie pytał o wykształcenie, zdobyte doświadczenie. Należy mieć jednak świadomość tego, że mogą pojawić się pytania o samą firmę. Warto więc zdobyć informacje o charakterze przedsiębiorstwa. Należy także nieco więcej informacji zdobyć na temat stanowiska pracy, aby móc powiedzieć co dana osoba będzie w stanie dać od siebie, jak wpłynąć na rozwój.

Należy także zdać sobie spraw ze swoich mocnych stron, które w danej firmie mogą okazać się atutem. Takie wiadomości warto spisać sobie na kartce i poćwiczyć je dzień przed rozmową kwalifikacyjną. Można poprosić o wsparcie bliskich w tej kwestii. Taka próbna rozmowa kwalifikacyjna jest w stanie pokazać nad czym tak naprawdę należy jeszcze popracować, aby o wyznaczonej godzinie móc wypaść perfekcyjnie. Na rozmowę kwalifikacyjną nie warto jechać na ostatnią chwilę. Zawsze lepiej przybyć kilkanaście minut przed czasem.