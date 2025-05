Restrukturyzacja firmy - najważniejsze informacje

W czasach niestabilności gospodarczej i rosnących zobowiązań restrukturyzacja firmy to nie tylko narzędzie naprawcze, ale często jedyna droga do utrzymania działalności. Choć temat brzmi technicznie, jego rola jest prosta – chodzi o realne miejsca pracy, codzienną płynność finansową i szansę na drugie otwarcie. Poznaj najważniejsze informacje na temat restrukturyzacji firmy.

Restrukturyzacja firmy to nie jeden schemat, lecz wachlarz możliwości dostosowanych do konkretnej sytuacji dłużnika. W praktyce prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery tryby działania:

postępowanie o zatwierdzenie układu,

przyspieszone postępowanie układowe,

postępowanie układowe,

postępowanie sanacyjne.

Pierwsze dwa stosuje się zazwyczaj przy krótszym i mniej skomplikowanym zadłużeniu. W przypadku postępowania sanacyjnego mówimy już o pełnoskalowej operacji – to jedyna forma, która pozwala na przeprowadzenie działań sanacyjnych i ingerencję w majątek dłużnika pod kontrolą sądu i doradcy restrukturyzacyjnego.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa w praktyce?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, poprzez zawarcie korzystnych porozumień z wierzycielami, umorzenie części zadłużenia, a w niektórych przypadkach także przeprowadzenie restrukturyzacji operacyjnej lub właścicielskiej.

W przeciwieństwie do likwidacji celem nie jest zakończenie działalności, lecz odzyskanie stabilności finansowej i dalsze funkcjonowanie firmy. Niezależnie od wybranego trybu, każda restrukturyzacja wymaga planu restrukturyzacyjnego, który precyzyjnie określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć rentowność.

Dlaczego firmy wybierają przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe to rozwiązanie dla firm, które potrzebują ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi, ale nie chcą (lub nie mogą) czekać na długą procedurę sądową. Tryb ten umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami znacznie szybciej, często w ciągu kilku tygodni.

Wielu przedsiębiorców korzysta z tej formy, by na czas wstrzymać działania komornicze i zyskać przestrzeń na przygotowanie propozycji układowych, które mają szansę zostać zaakceptowane podczas zwołania zgromadzenia wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne – ratunek dla firm w krytycznym stanie

W przypadku postępowania sanacyjnego chodzi już nie tylko o negocjacje, ale o pełną ingerencję w zarządzanie przedsiębiorstwem. Sąd wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego, który przejmuje kontrolę nad majątkiem i operacjami firmy, mając za zadanie zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, które doprowadzą do realnej poprawy sytuacji.

To rozwiązanie stosuje się tam, gdzie inne formy zawiodły lub są niewystarczające, a jednocześnie istnieje uzasadniona szansa na uratowanie biznesu.

Jak wygląda proces – od spisu wierzytelności po zatwierdzenie układu?

Każde postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku w sądzie, który musi zawierać plan restrukturyzacji i często również wstępny spis wierzytelności. W dalszej kolejności następuje zatwierdzenie spisu wierzytelności, co pozwala ustalić, którzy wierzyciele mają prawo głosu oraz jaka jest suma wierzytelności spornych, które mogą wpłynąć na wynik głosowania.

W przypadku pozytywnego głosowania nad propozycjami dochodzi do zatwierdzenia układu, co formalnie zamyka etap negocjacyjny i otwiera drogę do realizacji przyjętych rozwiązań.

Kiedy warto skorzystać z pomocy KMR?

KMR to zespół specjalistów, którzy od lat pomagają firmom w trudnej sytuacji. Ich doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, upadłości, pre-packu i doradztwa biznesowego pozwala prowadzić klientów przez cały proces restrukturyzacji, od diagnozy problemu, przez wybór najlepszego trybu, aż po realizację planu.

Współpraca z KMR to szansa na uniknięcie ogłoszenia upadłości, realną poprawę płynności finansowej i skuteczną obronę przed presją wierzycieli.

Restrukturyzacja to druga szansa, ale nie dla każdego

Restrukturyzacja nie rozwiązuje problemów z dnia na dzień. To skomplikowany proces, który wymaga odwagi, otwartości na zmiany i profesjonalnego wsparcia. Ale w wielu przypadkach to jedyny sposób na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, odzyskanie kontroli nad biznesem i zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli.