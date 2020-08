Remontujemy dach - papa czy membrana EPDM?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Na budowlanych forach internetowych wiele osób pyta, czym powinny pokryć dach płaski. Dekady temu najpopularniejszym rozwiązaniem była papa. Obecnie jednak firmy remontujące dachy oferują nowoczesne pokrycia, takie jak membrany EPDM. Czy są one dobrym wyborem? Czy może lepiej pozostać przy tradycyjnej papie? W tym artykule odpowiemy na te pytania!

Papa jest szczególnie popularna wśród inwestorów ze względu na swoją niską cenę. Współczesne papy bitumiczne są trwalsze niż te, produkowane lata temu – żywotność tych od renomowanych producentów szacuje się nawet na kilkadziesiąt lat. Ułożenie papy nie jest szczególnie skomplikowane i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu, że jest ona materiałem lekkim i elastycznym, świetnie nadaje się do pokrywania nawet dachów o skomplikowanych kształtach. Papę możemy zobaczyć na dachach domów mieszkalnych, ale też obiektach przemysłowych i sportowych. To rozwiązanie ma jednak sporo wad. Materiał z czasem traci swoje właściwości wytrzymałościowe, a jego szczelność przestaje być idealna z powodu wielu łączeń (rolki papy są stosunkowo małe). Chociaż papa wciąż pozostaje bardzo częstym wyborem inwestorów, jest ona mało odporna na działanie promieni UV, a pokrycie dachowe z niej wykonane wymaga regularnych renowacji. Dlatego zachęcamy klientów, by remontując dach domu, wybrali nowoczesne membrany EPDM – zaleca specjalista z firmy Dohmann, zajmującej się renowacją dachów.

Czym jest membrana EPDM?

Membrana EPDM to nic innego jak syntetyczny kauczuk. Jest ona wyjątkowo odporna na bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury, promieniowanie UV i ozon. Jej dodatkowym atutem jest łatwość montażu: Membrany EPDM sprzedawane są w arkuszach od 15 m szerokości do 61 m długości, w przypadku domów mieszkalnych do pokrycia dachu wystarcza więc często jeden arkusz. To przekłada się na idealną szczelność pokrycia. Żywotność membrany ocenia się na około 50 lat, a do tego w przeciwieństwie do papy, można poddać ją recyklingowi.

Papa czy membrana EPDM - co wybrać?

Wszystko zależy od budżetu i potrzeb inwestora. Membrana EPDM zdecydowanie jest rozwiązaniem trwalszym. Warto zdecydować się na nią remontując dach domu, obiektu przemysłowego i każdego innego obiektu, w którym zależy nam na osiągnięciu wysokiej jakości wykończeń. Papa bitumiczna może okazać się dobrym wyborem przy pokrywaniu dachu altany działkowej, konstrukcji tymczasowej, czy obiektu gospodarczego. Chociaż w porównaniu z membraną EPDM wypada gorzej, zamontowana przez fachowców z pewnością dobrze posłuży nam przez długie lata.

