Przygotowanie firmy do sukcesji - co warto wiedzieć na ten temat?

Sukcesja jest naturalnym procesem, który prędzej czy później, dotknie każdej firmy. Dlatego warto odpowiednio się do niej przygotować. Pomóc w tym mogą nam specjaliści od prawa i rynku finansowego.

Przygotowanie firmy do sukcesji – czemu jest tak istotne?

Sukcesja dla wielu polskich przedsiębiorców jest wciąż pojęciem stosunkowo nowym i nieznanym. Wielu właścicieli nie myśli bowiem jeszcze o przekształceniach własnościowych. Takie zmiany pojawiają się jednak coraz częściej. Właściciele pierwszych firm działających w Polsce po przemianach ustrojowych odchodzą bowiem na emeryturę, przekazując władzę swoim następcom. W takich sytuacjach ważne jest jednak odpowiednie przygotowanie firmy do sukcesji. Pozwoli to bowiem uniknąć wielu problemów związanych z rozdzieleniem majątku czy przekształceniem w spółkę kapitałową. Sukcesję trudno jednak przeprowadzić samemu, dlatego warto powierzyć ją specjalistom. Dzięki temu nie będziemy musieli się niczego obawiać, a wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Przygotowanie firmy do sukcesji – jak to wygląda w rzeczywistości?