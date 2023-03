Prześcieradła - czy to ważny element na łóżku?

Dobrze skompletowana pościel to klucz do dobrego i przyjemnego snu. Bez prześcieradła, łóżko wydaje się wybrakowane i nieprzyjemne, gdy nie ma na nim prześcieradła, dlatego tak ważny jest wybór tego odpowiedniego. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów prześcieradeł między innymi bawełniane, frotte, jersey, poliestrowe czy lniane. W zależności od potrzeb warto sprawdzić, które z nich będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Tradycyjne prześcieradła bawełniane

Najpopularniejszą opcją jest oczywiście prześcieradło bawełniane, ponieważ jest one odporne na wszystkie czynniki szkodliwe, które pojawiają się podczas prania. Nie traci również swoich właściwości po wypraniu i przez bardzo długi czas wygląda znakomicie. Dodatkowo bawełna doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć, co zdecydowanie sprawdza się zarówno w upalne jak chłodne noce. Jest to materiał świetny dla alergików, ponieważ nie uczula i jest bezpieczny dla skóry. To tworzywo bardzo dobre również dla dzieci oraz osób z obniżoną odpornością, gdyż nie osiadają na nim duże ilości bakterii.

Prześcieradła 160x200

Podczas wyboru odpowiedniego prześcieradła bardzo ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest jego odpowiedni rozmiar. Nic tak nie denerwuje jak siłowe naciąganie za małego prześcieradła na materac. Dlatego właśnie przed zakupem należy zmierzyć swoje łóżko, aby wybrać odpowiedni model dla siebie.

Prześcieradła 160x200 idealnie dopasują się do materaca o szerokości 160 cm, długości 200 cm i wysokości 20 cm. Możesz wybrać prześcieradło z gumką lub bez jednak ta pierwsza opcja zapobiega zwijaniu się materiału podczas snu i zapewnia Ci odpowiedni komfort. Prześcieradła 160x200 możesz zakupić w różnych wersjach kolorystycznych, dzięki temu bez problemu dobierzesz je do reszty swojej pościeli.

Prześcieradła frotte - dla kogo się sprawdzą?

Prześcieradło frotte jest wykonane z poliestru oraz bawełny. Ich zdecydowaną zaletą jest to, że są stosunkowo tanie. Jest to materiał wytrzymały oraz bardzo miękki, jednak posiadają specyficzną chropowatą powierzchnię, która może nie spodobać się każdemu.

To świetny wybór dla osób z nadmierną potliwością, ponieważ frotte dobrze wchłania wilgoć. Jest to też doskonały sposób na dogrzanie się zimą, gdyż ten materiał jest zwykle dość gruby i zapewnia dobrą izolację cieplną.

Nic nie jest lepsze od położenia się w czystym, ciepłym łóżku po długim dniu pracy. Odpowiednio dobrane prześcieradło wykonane z najlepszego jakościowo materiału sprawi, że Twój sen będzie głębszy oraz o wiele przyjemniejszy.