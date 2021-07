Przelew zagraniczny - jak zrobić?

Chcesz przelać środki komuś, kto mieszka poza terytorium Polski? Pomoże Ci w tym przelew zagraniczny. Dzisiaj przyjrzymy się jego dwóm najbardziej podstawowym rodzajom, pokażemy, w jaki sposób można je nadawać, a także podpowiemy, na co uważać przy składaniu zlecenia transferu środków. Poruszymy też kwestię tego, ile idzie przelew w praktyce i z jaką prowizją będzie się wiązało jego zrobienie

Co to jest przelew zagraniczny?

Przelewanie sobie wzajemnie pieniędzy wymaga niezwykle skomplikowanego systemu rozliczeń międzybankowych, który przez cały czas nadzoruje wszystkie transakcje i dba, by transferowane środki trafiły na konto odpowiedniej osoby. Jeszcze większym wyzwaniem dla banku jest przelew międzynarodowy, którego zrealizowanie dodatkowo komplikują różne strefy czasowe oraz konieczność rozliczania kwoty transferu w obcych walutach.

Aby ułatwić wykonywanie przelewów zagranicznych, na świecie wykształciły się dwa podstawowe standardy płatności tj. przelew SWIFT i SEPA.

Na potrzeby rozliczania krajowych transakcji, w Polsce funkcjonuje system rozliczeń międzybankowych, znany jako ELIXIR.

Przelew SWIFT a SEPA - czym się różnią?

Przelew SEPA w dużym uproszczeniu służy do transferów środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz kilku innych krajów znajdujących się terytorialnie na terenie Europy (w szczególności Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii. Andorze, San Marino oraz w Monako). Przelewy SEPA można także wysłać do Wielkiej Brytanii, Gibraltaru oraz Wyspy Man. Przelew SEPA realizowany jest wyłącznie w Euro (Ź). Oczywiście, możesz zlecić taki transfer, jeśli Twoje konto prowadzone jest w złotówkach, a konto odbiorcy tego przelewu nominowane jest w jego rodzimej walucie, jednak będzie oznaczało to jego 3-krotne przewalutowanie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przelew SWIFT oferuje zdecydowanie więcej możliwości niż konkurencyjna SEPA, ale w większości przypadków jest też sporo droższy. Największą zaletą transferów SWIFT jest możliwość przelewania środków praktycznie w dowolnej walucie, do jednego z ponad 200 krajów na świecie. Przelew SWIFT umożliwia również bardzo elastyczne dzielenie kosztów pomiędzy nadającego, a odbierającego transfer pieniężny.

Jaki przelew zagraniczny wybrać? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, do jakiego kraju planujesz przesłać pieniądze. Zakładając, że chcesz przelać środki z konta rozliczanego w PLN do innego kraju europejskiego, to przelew SEPA niemal zawsze będzie lepszym wyborem (nawet biorąc pod uwagę koszty związane z przewalutowaniem). Jeśli jednak osoba, której chcesz przesłać pieniądze, posiada konto poza granicami Europy, to dużo lepszym wyborem będzie przelew międzynarodowy SWIFT.

Co to jest numer IBAN?

Zlecając przelew zagraniczny, zostaniesz poproszony o to, by wpisać numer IBAN. Jest to specyficzny ciąg liczb oraz liter, który służy do identyfikacji zarówno banku, jak i właściciela konta. W dużym uproszczeniu możemy przyrównać go do numeru rejestracyjnego samochodu, ponieważ jego struktura koduje następujące informacje:

Kod kraju wyrażany w standardzie ISO;

Specjalną sumę i cyfrę kontrolną (stosowane do sprawdzenia poprawności całego numeru);

Nazwę banku, w którym prowadzone jest konto;

Kod oddziału banku;

Numer konta konkretnego klienta;

Numer IBAN posiada od 15 do maksymalnie 34 alfanumerycznych znaków. W Polsce numer IBAN zapisywany jest poprzez wpisanie dwóch znaków – „PL”, po których następuje ciąg 26 cyfr odpowiadających numerowi rachunku danego klienta.

Co to jest numer BIC?

Aby przelew zagraniczny dotarł do odpowiedniego właściciela, równie ważne jest także podanie nr BIC (znany również jako kod SWIFT). Jest to dodatkowy identyfikator umożliwiający rozpoznanie banku lub innej instytucji finansowej prowadzącej konto osoby, której wysyłamy pieniądze.

Numer BIC jest całkowicie ustandaryzowany na całym świecie i jednocześnie na stałe przypisany konkretnemu bankowi lub instytucji finansowej. Kod SWIFT również zapisywany jest przy pomocy znaków alfanumerycznych, ale jest dużo krótszy od numeru IBAN – w jego skład wchodzi od 8 do 11 znaków.

Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Prowizje związane z zagranicznymi transferami pieniężnymi zależą głównie od wewnętrznych cenników konkretnego banku lub instytucji finansowej. To właśnie dlatego tak ważne jest, byś dokładnie zapoznał się z tabelą opłat dotyczącą wszelkich kosztów prowadzania konta w Twoim banku.

Na ogół najtańsze są przelewy SEPA – niektóre banki oferują je za darmo lub zezwalają na wykonanie określonej ich liczby w ciągu miesiąca bez pobierania dodatkowych opłat. Jednak najczęściej za zlecenia transferu SEPA będziesz musiał zapłacić od kilku do kilkunastu złotych. Dodatkowo musisz liczyć się z prowizjami za przewalutowanie oraz tak zwanym spreadem walutowym, czyli różnicą pomiędzy ceną kupna a sprzedaży konkretnej waluty. Poniesienie tych opłat jest konieczne, ponieważ przelew SEPA realizowany jest wyłącznie w Euro. Jeśli często zdarza Ci się wysyłać i odbierać przelewy w euro, to powinieneś rozważyć założenie sobie odrębnego konta bankowego, które będzie nominowane właśnie w tej walucie.

Nieco droższej wypada przelew SWIFT – tutaj banki pobierają zazwyczaj między 0,2% a 0,5% prowizji od łącznej kwoty zleconego transferu pieniężnego. Dodatkowo prawie zawsze nakładana jest minimalna wysokość prowizji, która przy przelewaniu małych kwot znacząco zwiększa koszty transakcji.

W tym momencie warto nadmienić, że przelew SWIFT oferuje ciekawą funkcję, jaką jest możliwość wyznaczenia tego, która strona transakcji poniesie koszty związane z danym transferem:

OUR – koszt wykonania przelewu pokrywa jego nadawca;

BEN – koszt wykonania przelewu pokrywa jego odbiorca;

SHA - koszt wykonania przelewu dzielony jest równomiernie pomiędzy obiema stronami transakcji.

Podobnie jak w przypadku przelewu SEPA musisz liczyć się z koniecznością poniesienia opłat za przewalutowanie.

Jak zrobić przelew zagraniczny?

Przelew międzynarodowy, a konkretnie jego zlecenie, to zadanie, z którym poradzi sobie dosłownie każda osoba. Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego rodzaju transakcji w internetowym panelu Twojego banku. Zazwyczaj widnieje on na liście możliwych transferów jako „przelew zagraniczny” lub „przelew walutowy”.

W dalszej kolejności niezbędne jest wybranie rodzaju transakcji (SEPA lub SWIFT) oraz wypełnienie wszystkich pól bankowego formularza. Konieczne będzie także podanie nr BIC lub IBAN, a w przypadku przelewu SWIFT wskazanie waluty, w jakiej ma zostać wykonana dyspozycja.

Kiedy dojdzie przelew? Sesje ELIXIR

Wiesz już, jak działają zagraniczne transfery pieniężne, więc teraz pewnie zastanawiasz się, kiedy dojdzie przelew, którego wykonanie zamierzasz zlecić. Już Ci to tłumaczymy!

Przelew SEPA wykonywany jest zazwyczaj w systemie D+1, czyli w ciągu jednego dnia roboczego następującego po jego zleceniu. Jeśli zależy Ci na czasie, to możesz skorzystać z opcji przelewu ekspresowego, który będzie wykonany jeszcze tego samego dnia.

Nieco dłużej będzie „szedł” przelew SWIFT – tutaj standardem jest system D+3, czyli zaksięgowanie środków na koncie odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych następujących po zleceniu transferu. Tutaj również możliwe jest skorzystanie z opcji przelewu ekspresowego, który może skrócić ten czas nawet do jednego dnia.

A jak wygląda to na naszym rodzimym podwórku? Sesje ELIXIR, czyli okresy, w których rozliczane są polskie transfery pieniężne, realizowane są trzy razy w ciągu każdego dnia roboczego (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy):

9:30;

13:30;

16:00;

Dodatkowo przelewy ELIXIR dzielone są na sesje przychodzące (momenty, w których bank zleca realizację dyspozycji swoich klientów) oraz sesje wychodzące (księgowanie przychodzących transferów).

Jeśli jednak zależy Ci, by pieniądze doszły w ciągu kilku minut, to możesz skorzystać z systemu Expres ELIXIR. Natychmiastowo realizuje on wszelkie polskie transfery poza kolejnością sesji 24h/7 nawet w dni wolne od pracy i święta. Pamiętaj też, że niekiedy lepszym rozwiązaniem niż przelew, na którego zaksięgowanie będziesz musiał poczekać, może być szybka pożyczka.

Jak sam widzisz, ogrom możliwości przesyłania pieniędzy potrafi przyprawić o zawrót głowy. Dlatego też, jeśli chcesz precyzyjnie określić, o której będziesz mógł spodziewać się dotarcia Twoich środków, to warto skorzystać z przydatnego narzędzia, jakim jest kalkulator przelewów. Dzięki niemu poznasz szacowany czas transferu w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu transferu pieniężnego.