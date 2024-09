Programy i dotacje wspierające MŚP z sektora TSL w automatyzacji ich procesów

Obecnie w Polsce dostępne są programy i dotacje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora TSL w automatyzacji ich procesów. Jednym z kluczowych programów jest „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Program ten oferuje wsparcie finansowe na wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak automatyzacja i robotyzacja, które mogą znacząco poprawić efektywność i konkurencyjność firm z sektora TSL. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup maszyn, urządzeń oraz oprogramowania, a także wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie ich wdrożenia.Dodatkowo, w sierpniu 2024 r. ogłoszono nowy nabór wniosków, w którym dostępne jest 100 mln zł na tego typu projekty. Program ten jest skierowany do firm z całej Polski, które chcą zmodernizować swoje procesy operacyjne poprzez automatyzację i robotyzację.

Dla firm z sektora TSL, automatyzacja może obejmować takie aspekty jak optymalizacja łańcuchów dostaw, automatyczne systemy zarządzania magazynem, czy zastosowanie robotów w logistyce i transporcie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) branży TSL coraz częściej dostrzegają konieczność automatyzacji procesów zarządzania transportem, co pozwala na poprawę jakości usług, redukcję kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Wprowadzenie specjalistycznego programu dla transportu, takiego jak Uniter.Pro, jest odpowiedzią na te potrzeby, oferując szeroki wachlarz korzyści. W artykule przeanalizujemy korzyści z wdrożenia systemu zarządzania transportem (TMS), który umożliwia integrację i automatyzację różnych aspektów działalności logistycznej, takich jak przyjmowanie zamówień, planowanie tras, czy monitorowanie realizacji zleceń.

Integracja i automatyzacja procesów

Uniter.Pro to zaawansowany program zarządzania transportem (TMS), który integruje różne aspekty działalności logistycznej, od przyjmowania zamówień, przez planowanie tras, aż po monitorowanie realizacji zleceń. Dzięki automatyzacji procesów, przedsiębiorstwa mogą zredukować czas i koszty związane z zarządzaniem transportem, eliminując jednocześnie ryzyko błędów ludzkich. Automatyczne generowanie dokumentów, optymalizacja tras oraz możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym to tylko niektóre z funkcji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Zwiększenie przejrzystości i kontroli

Jednym z kluczowych aspektów, na który zwracają uwagę przedsiębiorstwa, jest konieczność pełnej kontroli nad realizowanymi zleceniami. Uniter.Pro umożliwia bieżące monitorowanie stanu zamówień, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek odchyleń od planu. Przejrzysty interfejs oraz zintegrowane narzędzia analityczne umożliwiają menedżerom lepsze zarządzanie flotą oraz zasobami ludzkimi, co przekłada się na wyższą jakość usług oraz satysfakcję klientów.

Wsparcie przy wdrożeniu i personalizacja

Wdrożenie programu dla transportu TMS może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza dla MŚP, które mogą dysponować ograniczonymi zasobami IT. Jednakże, Uniter.Pro oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia, począwszy od analizy potrzeb przedsiębiorstwa, przez dostosowanie funkcjonalności systemu, aż po szkolenia pracowników. Dzięki temu firmy mogą być pewne, że system będzie dostosowany do ich specyficznych wymagań, co zapewnia maksymalizację korzyści z jego wdrożenia.

Zwiększenie konkurencyjności

W warunkach rosnącej konkurencji na rynku TSL, firmy muszą nieustannie podnosić swoje standardy obsługi oraz efektywność operacyjną. Wdrożenie Uniter.Pro pozwala na automatyzację kluczowych procesów, co z kolei umożliwia firmom skupić się na rozwoju działalności oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Lepsze zarządzanie zasobami, bardziej efektywna obsługa klienta oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe to elementy, które mogą zdecydować o sukcesie przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Wdrożenie programu do zleceń transportowych, takiego jak Uniter.Pro, przynosi wymierne korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. Automatyzacja procesów, integracja różnych aspektów działalności logistycznej oraz wsparcie przy wdrożeniu sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą nie tylko zwiększyć efektywność operacyjną, ale także poprawić jakość swoich usług i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. W dobie cyfryzacji i rosnących oczekiwań klientów, takie rozwiązania stają się niezbędne dla dalszego rozwoju MŚP w branży TSL.

Więcej informacji na temat systemu Uniter.Pro i procesu wdrożenia można znaleźć na ich stronie internetowej Uniter.Pro.

Jeśli prowadzisz MŚP w tym sektorze i jesteś zainteresowany wsparciem, warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi na stronie PARP oraz skonsultować możliwość aplikacji w aktualnych naborach.