Pożyczka przez internet w dobie COVID-19 - jak łatwo ją otrzymać?

Pożyczanie pieniędzy w dobie pandemii nie jest prostym zadaniem, podobnie jak wiele innych czynności, do których łatwości przywykliśmy przed całym wydarzeniem. Można jednak z powodzeniem szukać pożyczek przez internet i zaciągać je w sposób nie wymagający kontaktu z innymi ludźmi. Jak dokładnie się za to zabrać? Jak wybrać najlepszą dla nas pożyczkę i na co zwrócić największą uwagę? Jakie zmiany nastąpiły w liście wymogów niezbędnych do spełnienia, gdy chcemy uzyskać wsparcie finansowe?

1. Pożyczka w dobie COVID-19 - czy jest to możliwe?

2. Nowe wymagania dla pożyczek

3. Jak wybrać pożyczkę

Pożyczka w dobie COVID-19 - czy jest to możliwe?

Szybkie pożyczki w dobie kwarantanny zyskały na popularności, szczególnie ze względu na możliwość zaciągnięcia ich przez internet, a więc bez kontaktu z obsługą, jak to ma miejsce w przypadku banków. Do tego dochodzi również fakt, że wiele banków drastycznie zwiększyło wymagania, jakie trzeba spełnić by móc ubiegać się o kredyt i tym samym przyczyniło się bezpośrednio do zwrotu klientów w kierunku firm pożyczkowych nie będących bankiem. Jeżeli chcemy obecnie uzyskać wsparcie finansowe to nadal jest to możliwe, chociaż na nieco zmienionych zasadach w stosunku do tego, co znamy z czasu przed pandemią. Chwilówki w 15 minut nadal jednak są obiektem zainteresowania wielu osób i większość pożyczkodawców dostosowała swoją ofertę do obecnie panujących warunków. Jakie wymagania musimy spełnić, aby takie wsparcie finansowe otrzymać?

Nowe wymagania dla pożyczek

Największy problem z uzyskaniem pożyczki będzie obecnie miała osoba już zadłużona. Jest to bowiem najczęściej podawany powód odrzucenia wniosku o kolejną chwilówkę. Obowiązkowe stało się również udokumentowanie stałego dochodu, a kwota jaką chcemy pożyczyć nie może przekraczać 50 procent naszego udokumentowanego dochodu. Obwarowane zostały także raty miesięczne, które obecnie nie mogą przekroczyć 30% wysokości naszego dochodu. Dlatego jeżeli pilnie potrzebujemy wsparcia akurat teraz, dobrym pomysłem jest odpowiednie przygotowanie się do złożenia wniosku o pożyczkę - spłacenia jakichś zaległych drobiazgów, zebrania informacji o naszej sytuacji finansowej i tak dalej.

Jak wybrać pożyczkę

Szybkie pożyczki online to bardzo szeroki rynek, w którym każdy znajdzie produkt odpowiedni dla swoich potrzeb. Warto przy tym wykorzystywać różne narzędzia, które ułatwiają nam szybsze znalezienie i lepsze dopasowanie oferty możliwie jak najlepszej dla naszej obecnej sytuacji. Takim narzędziem może być między innymi strona-porównywarka, na której znajdziemy aktualne rankingi, oceny różnych pożyczek, a także krótki opis i przedstawienie ich największych zalet. Tego typu strona umożliwia nam wstępne odsianie ofert, którymi nie jesteśmy w ogóle zainteresowani i wybranie tylko tych kilu najbardziej atrakcyjnych, co znacząco skróci czas poszukiwania odpowiedniej chwilówki.

Pożyczki online nadal są dostępne, chociaż znaczącej zmianie uległy wymagania jakie musimy spełnić, aby taką dostać. Mimo wszystko jeżeli dobrze poszukamy i przedstawimy pożyczkodawcy swój status w sposób rzetelny, istnieje duża szansa że nam się to uda. Pamiętajmy, że obecnie firmy patrzą na potencjalnych klientów znacznie bardziej restrykcyjnie i mijanie się z prawdą lub niedopowiedzenia związane z naszą aktualną sytuacją majątkową będą zdecydowanie działać na naszą niekorzyść. Jeżeli jednak będziemy szczerzy i realnie przymierzymy nasze siły na zamiary, nie powinniśmy mieć problemu z realizacją wcześniej założonych celów.

