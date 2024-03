Oszczędzanie na ogrzewaniu dzięki termowizji: technologia w walce ze stratami ciepła

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych zastanawia się nad tym, jak można poprawić warunki mieszkaniowe i zapewnić optymalną temperaturę w budynkach, z których ucieka ciepło. Poprawa efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie rachunków za ogrzewanie wymaga zastosowania różnorodnych działań – to, które z nich wybrać, powinno być poprzedzone badaniem termowizyjnym. Dlaczego warto je przeprowadzić i kiedy warto się na nie zdecydować?

Czym jest termowizja i jak wygląda profesjonalne badanie?

Termowizja jest techniką obrazowania, która znajduje zastosowanie m.in. w budownictwie. W badaniu wykorzystuje się specjalne urządzenie, czyli kamerę termowizyjną, dzięki której obrazowane są temperatury powierzchni. Działa ona na zasadzie detekcji promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie obiekty. Informacje są konwertowane na obrazy, w których poszczególne temperatury są przedstawiane za pomocą różnych kolorów.

Na termogramach uwidaczniane są nieprawidłowości, czyli mostki cieplne odznaczające się spadkiem temperatury. Na podstawie analizy, specjaliści sporządzają raport, w którym nie tylko szczegółowo są zidentyfikowane nieścisłości techniczne, ale też uściślone są konkretne zalecenia, które w jak najkorzystniejszy sposób mają pomóc w rozwiązaniu problemu.

Skorzystanie z badania termowizyjnego – sposób na oszczędzanie

Termowizja służy do zdiagnozowania miejsc, w których dochodzi do największej utraty ciepła. W czasie badania precyzyjnie określane są wady konstrukcyjne, nieszczelności w stolarce okiennej, niskie parametry izolacyjne drzwi, nieprawidłowo izolowane ściany, czy też źle położone podłogi.

Profesjonalne badanie termowizyjne jest szybkie i nieinwazyjne – diagnostyka nie wymaga ingerencji w strukturę budynku. Dzięki dokładnej analizie można precyzyjnie określić obszary wymagających ulepszeń w izolacji, co pozwala wprowadzić optymalne ulepszenia i zwiększyć wydajność systemów ogrzewania.

Korzystanie z informacji uzyskanych podczas termowizji, prowadzi do wykluczenia nieszczelności, poprawy izolacji termicznej w celu redukcji strat ciepła, co ostatecznie przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Poprawa efektywności energetycznej budynków podnosi komfort mieszkania, pozwala zaoszczędzić pieniądze, ale też jest istotna dla środowiska – przyczynia się do ograniczenia emisji CO2. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań i wdrażaniu zaleceń można żyć wygodniej, ekologicznej i oszczędniej.

Jakie działania można wdrożyć, by poprawić efektywność energetyczną budynku

Po przeprowadzonym badaniu kamerą termowizyjną i sporządzeniu raportu, osoba, która korzysta z możliwości, jakie daje termowizja Gdańsk, otrzymuje zalecenia, by skutecznie zarządzać naprawami oraz uniknąć kosztownych awarii. Modernizacje mogą dotyczyć np. potrzeby wymiany instalacji oraz urządzeń grzewczych na te, które w optymalny sposób utrzymają w domu ciepło.

Bardzo często potrzebne jest użycie dodatkowej izolacji termicznej ścian lub dachów, czy też naprawy nieszczelności wokół okien, drzwi, przegród, a także w instalacjach wentylacyjnych i kominowych.

W celu poprawy efektywności energetycznej przydatne jest też zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, takich jak np. inteligentne systemy zarządzania energią, termostaty z programowaniem czasowym, które pozwalają na ustawienie temperatury w każdym pomieszczeniu – obniżenie jej podczas nieobecności mieszkańców, podwyższenie, gdy mają wrócić do domu.