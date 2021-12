Oprawki okularowe w KODANO Optyk teraz do 90% taniej!

Teraz w salonie KODANO Optyk oraz w sklepie internetowym KODANO.pl można skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić oprawki okularowe do 90% taniej!

Spraw, by świąteczny czas w tym roku był jeszcze bardziej wyjątkowy!

Zimowa aura już na dobre zagościła za naszymi oknami. Mroźny wiatr, ostre słońce czy suche powietrze w domu to negatywne cechy aktualnej pory roku. Nasze oczy z każdej strony wystawione są na szkodliwe działania. Długa praca przy sztucznym świetle dodatkowo wysusza oczy, a przecierając je tylko potęgujemy ten efekt. Nasz wzrok w tym okresie może pogarszać się w niespodziewanym tempie.

Dbanie o prawidłową higienę oczu to podstawa, ale zimą zdecydowanie warto też nosić okulary. Nie tylko uchronią nas przed czynnikami fizycznymi jak np. mroźne powietrze, czy intensywne promieniowanie UV, ale dzięki specjalnym powłoką mogą zapewnić naszym oczom większy komfort w pracy przy komputerze blokując tak powszechnie występujące niebieskie światło.

Zbliżające się święta to świetny czas by zrobić prezent sobie lub najbliższym. Zdrowie to podstawa wszystkich życzeń przy wigilijnym stole, dlatego warto nie tylko życzyć, a również podarować komuś coś co przyczyni się do polepszenia zdrowia.

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Teraz w KODANO Optyk wszystkie oprawki Moretti kupisz 90% taniej! Dodatkowo oprawki okularowe wszystkich pozostałych marek aż 70% taniej! Doradcy klienta w naszym salonie pomogą Ci wybrać idealne dla Ciebie oprawki. Promocja trwa do 31 grudnia.

Salon KODANO Optyk w Sosnowcu znajdziesz w poniższej lokalizacji:

KODANO Optyk, CH Auchan Sosnowiec ul. Zuzanny 20, tel. 533 240 121

Salon KODANO Optyk w Sosnowcu oferuje kilkaset modeli okularów, więc wybór jest ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można tam kupić okulary znanych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych.



KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy KODANO – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami KODANO.pl. Warto dodać, że grupa KODANO w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 48 lokalizacji salonów KODANO Optyk, w których można kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, akcesoria okularowe, a także zbadać swój wzrok oraz dobrać wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.