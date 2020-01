Olejki do twarzy - jak pielęgnować skórę zimą?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zima to czas, w którym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację twarzy. Niskie temperatury, deszcz i śnieg, lodowaty wiatr – wszystkie te czynniki sprawiają, że skóra może stać się szorstka, stracić blask, a nawet popękać. W takich warunkach nawilżające kremy mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Potrzebne są nam produkty do zadań specjalnych – oleje.

Dlaczego akurat olej?

W tej zimniejszej części roku, nasza skóra narażona jest na niebezpieczne dla niej huśtawki temperatur. Wychodzimy rano z ciepłego domu na mróz i śnieg, po czym fundujemy jej osiem kolejnych godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu z suchym powietrzem. To może powodować gwałtowne odparowywanie wody z naskórka, co będzie skutkowało gwałtownym pogorszeniem się stanu naszej cery. Tłuste kremy czy olejki stworzą warstwę ochronną, a jednocześnie zapewnią dogłębne odżywienie i regeneracje. Nie martw się, nie musi to oznaczać chodzenia ze świecącą buzią! Producenci kosmetyków doskonale zdają sobie sprawę z naszych potrzeb i wciąż ulepszają dostępne produkty po to, aby były doskonale dopasowane do naszego stylu życia.

Jak dobrać odpowiedni olejek?

Wszystko zależy od stanu Twojej skóry i tego, jak chcesz używać kosmetyku. Jeżeli cera jest ziemista i przemęczona, a Ty lubisz kosmetyki o lekkich formułach, które szybko się wchłaniają – koniecznie przetestuj nowość od marki Avon: olejek do twarzy z serii Distillery. Całość produktu została oparta o odżywczy olejek jojoba, dzięki czemu doskonale poradzi sobie z wyraźnymi oznakami zmęczenia na naszej skórze. Kosmetyk szybko się wchłania, dlatego równie dobrze możesz go używać rano i wieczorem.

Fankom orientu, a także tym, które chciałyby zadziałać na skórę przeciwzmarszczkowo, polecamy zapoznanie się z olejkiem Khadi Anty-Aging. To sprawdzona, ajurwedyjska receptura, która zawiera w sobie takie składniki jak: oleje z nasion marchwi i kiełków pszenicy, migdałowy, rycynowy a do tego działające wybielająco manjisthę i wyciąg z kurkumy, które pomogą zwalczyć przebarwienia. To prawdziwa olejkowa, odżywcza bomba – nie tylko dla posiadaczek dojrzałej cery.

Te z nas, które lubią kosmetyki wielofunkcyjne, z pewnością zainteresuje Nuxe Huile Prodigieuse. To kolejny olejek z kategorii „nietłustych”, a można go używać do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy. Odżywczy olejek Tsubaki zapewni działanie przeciwutleniające i chroniące twarz przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, co jest ważne zwłaszcza zimą, kiedy w powietrzu unosi się smog. Piękny zapach kwiatu pomarańczy, wanilii i magnolii będzie dodatkową przyjemnością w trakcie używania tego kosmetyku.